IMGW ostrzega: silny wiatr na północy i na południu kraju

Alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla północnych powiatów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz dla południowych powiatów województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Najsilniejszy wiatr spodziewany jest w województwie pomorskim, gdzie według prognoz IMGW osiągnie on średnią prędkość od 40 do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. W województwie zachodniopomorskim spodziewany jest natomiast wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 80 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu.

Natomiast na południu województwa dolnośląskiego prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, a lokalnie do 50 km/h, w porywach do 80 km/h - z południa i południowego zachodu. W południowej części województwa opolskiego średnia prędkość wiatru osiągnie natomiast od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h.

W południowych powiatach województwa śląskiego, a także w województwach małopolskim i podkarpackim prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, lokalnie do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa i południowego zachodu.

W dalszym ciągu obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia we wschodniej części województwa lubelskiego, gdzie "w związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w Kryłowie, Strzyżowie i Dorohusku".