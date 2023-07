Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla czterech powiatów województwa pomorskiego. Okresami może on osiągnąć prędkość w porywach do 80 km/h.

IMGW ostrzega: silny wiatr na wybrzeżu, fot. shutterstock

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW-PIB dla powiatów lęborskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego, obowiązuje od godz. 13 w niedzielę do godz. 13 w poniedziałek.

Silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h

"Prognozuje się wystąpienie na wybrzeżu silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, okresami do 60 km/h i w porywach do 70 km/h, a okresami do 80 km/h, z zachodu i południowego zachodu" - podali synoptycy IMGW-PIB.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.