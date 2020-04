IMGW ostrzega: w siedmiu województwach przymrozki w nocy i nad ranem

Wydanie alertów pierwszego stopnia przed przymrozkami wynika z orientacyjnej prognozy zagrożeń synoptyków IMGW ważnej od godz. 7.30 we wtorek.

Meteorolodzy przewidują nocny i poranny spadek temperatury do nawet -3 st. C, a przy gruncie do -5.

Przymrozki to zjawisko charakterystyczne w Polsce dla wiosny i jesieni. Mówimy o nich wtedy, gdy spadek temperatury poniżej 0 następuje przy średniej dobowej dodatniej.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najniższe w trzystopniowej skali i oznacza zaistnienie warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych. IMGW w przypadku alertu tego stopnia zaleca ostrożność.