IMGW: roztopy i marznący deszcz; w piątek +10 st. C; zima wróci w niedzielę

Marznący deszcz i mżawka mogą w środę powodować gołoledź na drogach województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz północno-wschodniej części woj. mazowieckiego. Strefa opadów przemieszczać się będzie z zachodu na wschód.

Deszcz i porywisty wiatr zagraża mieszkańcom woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Spodziewana temperatura od 1 st. C. do 4 st. C. Suma opadów deszczu może wynieść do 4 mm. Wiał wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach do 45 km/h, z kierunków południowych. Natomiast silny i porywisty wiatr wystąpi w woj. podkarpackim; w porywach może osiągnąć od 72 do 90 km/h.

Ocieplenie potrwa do końca tygodnia. W piątek temperatury mogą wzrosnąć nawet do 10 st. C. w Przemyślu i Wrocławiu. "W sobotę, zwłaszcza na południowym wschodzie może być podobnie ciepło, w granicach 7-8 st. C., a już od soboty wieczorem z północnego zachodu zacznie napływać chłodny front. Od niedzieli może się zrobić zimowo i padać śnieg. Taka sytuacja może trwać co najmniej do przyszłej środy, jednak nie przewidujemy aż takich mrozów jak ostatnio" - zapowiada PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak.