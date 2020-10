IMGW: W nocy silna mgła w czterech województwach

IMGW: od przyszłego tygodnia ocieplenie; w środę i czwartek będzie nawet 30 st. C

Alert został wydany dla woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Widzialność na tym obszarze może spaść do 100 m. Ostrzeżenie obowiązuje od północy do godz. 9 we wtorek.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.