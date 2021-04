IMGW: W nocy ujemne temperatury

Synoptyk IMGW: w sobotę najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie; do +11 st. C na południu

Synoptyk IMGW poinformował, że w nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C na południowym wschodzie i miejscami w centrum, do około 2 st. C nad morzem. Najzimniej będzie na obszarach podgórskich, gdzie temperatura może spaść nawet do -7 st. C.

"W związku z tym, że w dzień padało, a w nocy temperatura będzie ujemna to wszystko to co spadło będzie zamarzało, a co za tym idzie w wielu miejscach w kraju - bardzo lokalnie - mogą się pojawiać oblodzenia na drogach" - powiedział Walijewski. Dodał, że w związku z tym kierowcy powinni uważać - szczególnie na drogach lokalnych.

Według IMGW nocą w całym kraju wystąpią również przelotne opady śniegu. Na południu kraju w ciągu nocy pokrywa śnieżna może przyrosnąć o ok. 5 cm.

Wiatr będzie cały czas dość silny - w porywach do 60 km/h, a w Tatrach do 80 km/h, tam cały czas możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W związku z opadami IMGW poinformowało o planowanym wprowadzeniu dla całego rejonu Karpat alertów przed opadami śniegu.

Niemal dla całego kraju będą także obowiązywały ostrzeżenia przed przymrozkami, a temperatura przy gruncie może spaść do -5 st. C. Alertów nie wydano jedynie dla Polski północno-wschodniej, gdzie nie wystąpiły jeszcze odpowiednie warunki dla wegetacji roślin w związku z czym rejon ten nie spełnia warunków do wydania takich ostrzeżeń.