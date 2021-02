IMGW: We wtorek temperatura może osiągnąć 18 st. C

Barczyk powiedział PAP, że do godz. 12 prawie w całym kraju zanikły utrzymujące się wcześniej mgły. Mogą one jeszcze wystąpić jedynie lokalnie na wschodzie kraju. Na pozostałych obszarach, zwłaszcza na zachodzie jest słonecznie.

Według stanu na godz. 12 najchłodniej było w Suwałkach (1 st. C) i w Rzeszowie (3 st. C), zaś najcieplej w Zielonej Górze - aż 14,5 st. C.

"Dzisiaj - zwłaszcza w rejonie Śląska temperatura może przekraczać 15 st. C, a w kotlinach sudeckich niewykluczone, że temperatura osiągnie 17, 18 st. C" - powiedział synoptyk IMGW Mateusz Barczyk. Ostrzegł jednak kierowców przed zbyt pewną jazdą, bo - jak zaznaczył - drogi są wilgotne i w dalszym ciągu mogą być śliskie.

Synoptyk wskazał, że wieczorem i w nocy temperatura na wschodzie kraju zacznie spadać, przy gruncie mogą pojawić się wartości ujemne temperatury. Dodatkowo na wschodzie na Lubelszczyznę, wschodnim Mazowszu i w części Podlasia mogą powrócić mgły, co w połączeniu z niską temperaturą może powodować, że drogi i chodniki będą śliskie.

Dodatkowo mgły mogą lokalnie tworzyć się w rejonie Polski północnej i centralnej od Płocka, w kierunku Bydgoszczy i Zatoki Gdańskiej. W nocy nad morzem, na Warmii i Mazurach i Suwalszczyźnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura od ok. -1 st. C. w województwach wschodnich. W Zakopanem -2 st. C, w centrum ok. 2 st. C. Najcieplej w dalszym ciągu na zachodzie, tam ok. 6 st. C.