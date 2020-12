IMGW zapowiada, że zima 20/21 w Polsce powinna być ciepła

"Jak wskazują opracowane przez Laboratorium Zaawansowanych Metod Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB eksperymentalne prognozy długoterminowe temperatury dla Polski, meteorologiczna zima 2020/2021 charakteryzować się powinna średnią temperaturą powietrza wyższą od górnej granicy normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1981-2010" - napisano.



"Oznacza to, że tegoroczna zima będzie najprawdopodobniej cieplejsza od co najmniej 20 z 30 zaobserwowanych zim w latach 1981-2010" - dodano.



IMGW podaje, że symulacja rankingu najcieplejszych zim w XXI wieku wskazuje, że najprawdopodobniej nie będziemy świadkami kolejnej historycznej zimy po względem ciepła.



"Analiza prognozowanych wartości średniej temperatury z modelu IMGW-Reg wskazuje, że dla większości analizowanych miast przyszła zima może uplasować się na miejscach od 8 do 10, a w przypadku Zakopanego i Suwałk na miejscu 3 lub 4" - napisano.

