Impel ma patent na redukcję kosztów w firmach produkcyjnych

· Do niedawna przedsiębiorstwa ograniczały swoje działania optymalizacyjne do wymiany urządzeń czy maszyn na mniej energochłonne. Dziś to już nie wystarczy, aby uzyskać znaczące oszczędności

· Z Systemu Optymalizacji Energii Elektrycznej (SOEE), opracowanego przez Impel, korzysta przede wszystkim przemysły ciężki i wytwórczy, które charakteryzują się dużymi poborami mocy, a także rozległą sieć przesyłową.

· Obecnie trwają też prace badawczo-rozwojowe nad mikroSOEE - bardziej kompaktową formą systemu dla mniejszych odbiorców energii, jak np. stacje paliw czy średniej wielkości sklepy.

- SOEE jest autorskim rozwiązaniem technologicznym rozwijanym w ramach Grupy Impel. Sprzedajemy go od ponad dwóch lat dużym zakładom przemysłowym. Dotychczas pozyskaliśmy ponad 20 klientów - powiedział w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Tutak, dyrektor nowych technologii w Impel Tech Solutions oraz pomysłodawca projektu.

Jak podkreślił, przemysł coraz intensywniej poszukuje możliwości poprawy efektywności produkcji. Tam, gdzie energia elektryczna jest istotnym składnikiem kosztów, tam te poszukiwania są najbardziej aktywne.

- Stały wzrost kosztów energii elektrycznej przekłada się na rosnącą popularność fotowoltaiki oraz takich rozwiązań, jak oferowany przez nas SOEE. Do niedawna przedsiębiorstwa ograniczały swoje działania optymalizacyjne do wymiany urządzeń czy maszyn na mniej energochłonne. Dziś to już nie wystarczy, aby uzyskać znaczące oszczędności - zaznaczył dyrektor.

Jak to jest zrobione?

Tutak wskazał, że wśród podmiotów, w których SOEE sprawdza się najlepiej, znajdują się przede wszystkim zakłady przemysłowe - głównie przemysły ciężki i wytwórczy, które charakteryzują się dużymi poborami mocy, a także posiadają rozległą i często przestarzałą sieć przesyłową. Im bardziej rozległa jest sieć przesyłowa zakładu, tym lepsze wyniki osiąga SOEE.

- Na jednym z nowych lotnisk, gdzie linie przesyłowe mają ponad 5 km długości, udało się nam zmniejszyć zużycie energii czynnej o 17 proc. Wśród naszych klientów znajdują się też m.in. cementownie, zakłady chemiczne oraz chłodnie i mroźnie w zakładach mięsnych i u innych producentów żywności - wskazał dyrektor.