Zboża

Import zboża do Polski z Ukrainy będzie nadal zakazany i utrzymamy embargo

Autor: PAP

Data: 12-09-2023, 15:23

Nie możemy się godzić na to, aby aktualna sytuacja doprowadzała do destabilizacji rynku rolnego w Polsce; import zboża do Polski z Ukrainy będzie nadal zakazany i utrzymamy embargo - podkreślił w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Import zboża do Polski z Ukrainy będzie nadal zakazany /fot. Shutterstock