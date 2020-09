Inauguracja XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

2 września o godz. 10 otwieramy największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej. Już po raz XII-ty zapraszamy do wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju. Nie zabraknie także tematów związanych z branżą rolno-spożywczą i handlem. Zapraszamy do udziału w #EEC oraz do śledzenia transmisji sesji!