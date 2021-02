Indeks PMI stabilny na początku roku. Eksport będzie napędzać wzrost przemysłu

- Indeks PMI dla sektora przemysłowego wzrósł w grudniu z 51,7 do 51,9pkt, powyżej mediany rynkowych prognoz (51,3pkt). Komentarz Markit wskazuje, że pozytywny wpływ na PMI miały cztery składniki: nowe zamówienia, zatrudnienie, czas dostaw i aktywność zakupowa. Szczególny wyniki odnotowały zwłaszcza oceny zamówień eksportowych – co sugeruje, że popyt zagraniczny dalej będzie głównym motorem wzrostu sektora. Menedżerowie słabiej oceniali jedynie bieżącą produkcję – komentarz wskazuje, że to efekt częstszego poddawania pracowników kwarantannie - tłumaczy Michał Gniazdowski, analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

- Bieżące wartości indeksów PMI dalej pozostają na wyraźnie niższych poziomach niż w strefie euro. Warto zwrócić uwagę, że dane odbiegają od fizycznie osiąganych wyników. Polski przemysł w ostatnich miesiącach regularnie osiągał jedne z najwyższych wyników w Europie - dodaje.

- Nadchodzące miesiące najprawdopodobniej nie zmienią tej tendencji. Globalne wyniki badań PMI wskazują, że nadchodzi okres, kiedy wzrost zamówień eksportowych będzie przekraczał standardowe trendy. Taki obraz widać także w wartościach portfela zamówień eksportowych raportowanych dla GUS – w 4 kwartale średni wzrost przekraczał 11%. Tym samym eksport będzie wciąż napędzać wzrost przemysłu - mówi analityk.