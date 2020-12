Indie: rolnicze oblężenie Delhi w proteście przeciwko liberalizacji rynku rolnego

ARiMR: pomoc covidowa dla rolników będzie wypłacona do końca roku

"Możemy tu zostać i pół roku" - mówi PAP Gurvinder Singh, rolnik ze wschodniego Pendżabu. "W Dzień Republiki (26 stycznia - PAP) zamiast czołgów będą w Delhi traktory" - dodaje Singh. Gwałtowne protesty rolników wybuchły pod koniec listopada.

"Zanim tu przyjechaliśmy, już od ponad tygodnia tysiące ludzi stały na granicy Delhi. Władze ustawiły barykady, a policja próbowała wykurzyć nas pałkami i gazem łzawiącym" - opisuje 58-letni rolnik, który dojechał do Singhu, na granicę między Harjaną i Delhi, około 4 grudnia. "To był pierwszy szturm, pierwsze starcie" - dodaje ten były wojskowy podkręcając wąsy, popularne wśród starszego pokolenia sikhów.

"Mamy tu wszystko. Darmowe jedzenie dla protestujących, koce i namioty" - mówi PAP 40-letnia Parveena Kaur, która pracuje jako wolontariuszka w "lagarze", tradycyjnej wśród pendżabskich Sikhów, darmowej jadłodajni. Według policji w trzech punktach wlotowych do Delhi obozuje ok. 50 tys. osób. "Ludzie dają nam za darmo mąkę, ryż i warzywa. Mamy tutaj darmową pralnię, można otrzymać za darmo środki czystości" - opisuje Kaur dodając, że mimo niskich temperatur w nocy, rolnicy wciąż przybywają do obozów.

Gurvinder Singh odpowiedział na wezwanie koalicji ponad 30 związków rolniczych, która pod koniec listopada br. ogłosiła "szturm na Delhi" w obronie praw rolników i przeciw trzem ustawom rządowym. Według rolników nowe regulacje likwidują rządowe ceny minimalne produktów rolnych i dopuszczają na rynek wielkie korporacje, które będą dyktować ceny.

"Ludzie są wściekli na rząd. Korporacje nas żywcem zjedzą" - mów PAP Sushant Singh, rolnik z okolic Amritsaru. "Wolny rynek sprawdza się dla dużych graczy, ale nie dla małych producentów" - dodaje Sushant, który studiował ekonomię w Delhi. 32-latek wrócił w rodzinne strony, aby pomóc ojcu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Młody rolnik tłumaczy, że rząd premiera Narendry Modiego umożliwił sprzedaż i zakup płodów rolnych poza "mandi", bazarami dla rolników, gdzie ceny i umowy sprzedaży regulowane były przez krajowe przepisy. "Teraz wielkie firmy będą mogły kupować bezpośrednio od rolników po wynegocjowanej cenie i magazynować towar jak długo zechcą. Dotychczas cena minimalna i tak była zaniżona, to co stanie się teraz?" - pyta.