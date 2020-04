Indonezyjski rynek szansą dla polskich producentów żywności

Jacek Kołomyjec, szef biura PAIH w Dżakarcie wskazuje, że polski eksport wszystkich towarów do Indonezji w 2019 r. wzrósł aż o 46,4%, osiągając najwyższy w historii poziom 214 milionów USD. – Pomimo tego Polska znajduje się dopiero w czwartej dziesiątce głównych rynków eksportowych do Indonezji. Przegrywa z mniejszymi państwami europejskimi takimi jak Austria, Szwajcaria i Belgia, a także z wieloma gospodarkami rozwijającymi się m.in Sudan, Azerbejdżanem, Afryką Południową – tłumaczy.

Indonezja importuje też sporo produktów spożywczych, m.in. cukier i wyroby cukiernicze, owoce, orzechy, nabiał, jaja, miód, warzywa, owoce, nasiona owocowe, napoje oraz alkohol.

– To olbrzymia szansa, która otwiera się przed polskimi producentami żywności – podkreśla przedstawiciel PAIH i dodaje, że ludność tego kraju liczy 266 milionów, w tym 40 proc. to osoby poniżej 40 lat, a sama klasa średnia to 100 mln osób. – Dlatego młodzi, szybko bogacący się konsumenci to potencjał tego rynku – dodaje.

Jakie produkty z Polski mogłyby mieć szansę na indonezyjskim rynku? – Miody pitne, zdrowe napoje, mieszanki ziołowe, tzw. herbal drinki, warzywa i owoce, w tym suszone, składniki do wypieku ciast, pokarmy dla zwierząt, nabiał i konserwy mięsne. Pamiętajmy też, że Indonezyjczycy nie lubią gazowanych napojów – podpowiada Jacek Kołomyjec.

Podkreśla, że Indonezja chciałaby zostać hubem produkcyjnym w regionie ASEAN, a rząd tego kraju zachęca zagranicznych inwestorów do lokowania fabryk właśnie w Indonezji i dystrybuowania dalej, a nie eksportu.

– Wybór dobrego lokalnego partnera to kluczowa rzecz w wejściu na rynek. Jako Zagraniczne Biuro Handlowe organizujemy wizyty w sklepach tzw. store check, rozmowy B2B i szkolenia rynkowe – mówi przedstawiciel PAIH.

Należy również pamiętać o barierach wejścia. Jak podkreśla Jacek Kołomyjec, w Indonezji bardzo ważna jest weryfikacja partnera, ponadto eksporterzy muszą liczyć się z przygotowywaniem szerokiego wykazu dokumentów, m.in. potrzebnych do rejestracji produktu w urzędzie BPOM. Trzeba też wskazać, który ze składników nie jest halal – posiadanie certyfikatu jest obowiązkowe.

Jakie elementy składają się na skuteczną ekspansji do Indonezji? Jacek Kołomyjec tłumaczy, że produkt powinien być atrakcyjny marketingowo, nowoczesny, kompatybilny z rynkiem oraz tani.

– Wygrywają eksporterzy, którzy są zdeterminowani, gotowi do inwestycji, stosujący strategię długoterminową i opartą na relacjach – podsumowuje szef biura PAIH w Dżakarcie.