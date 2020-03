Inelo: Bieżąca sytuacja w transporcie w związku z koronawirusem

Kontrole graniczne spowolnione. Może to wpłynąć na jakość importowanych owoców

Czy od najbliższego piątku wraca kwarantanna dla kierowców?

W nawiązaniu do licznych pytań i obaw w tej sprawie odpowiedź jest jasna oraz brzmi: nie. Zamieszanie wzięło się zapewne ze złego lub niepełnego zrozumienia niektórych zmian rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii w Polsce z 24.03.2020. Najnowsze rozporządzenie uchyla § 2 ust. 6 pkt. 1 z poprzedniej wersji tego dokumentu z 20 marca. Dodatkowo, w mocy pozostaje fakt, że kierowca nie musi przejeżdżać granicy samochodem ciężarowym. Nawet jeśli będzie przekraczał granicę samochodem osobowym nie zostanie skierowany na kwarantannę. Dotyczy to także kierowców tzw. busów do 3,5 tony. Wymagane jednak jest żeby dana osoba udowodniła, że wykonuje pracę jako kierowca międzynarodowy – mówi Mateusz Włoch, Grupa INELO.

24.03.2020 r. premier Morawiecki w specjalnym oświadczeniu poinformował o specjalnych zasadach bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Z uwagi na to pojawiły się pierwsze pytania i obawy czy istnieje konieczność udokumentowania (w formie pisemnej np. od pracodawcy) ważnych powodów opuszczenia miejsca zamieszkania. Na ten moment polski rząd nie wprowadził takiego obowiązku – będziemy informować o ewentualnych zmianach – mówi Kamil Wolański, Grupa INELO.

Oświadczenia o celu podróżowania wprowadziła m.in. Francja

Aktualizacja wytycznych GIP, łagodniejsze podejście do BHP

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości pracy bez aktualnych okresowych badań lekarskich (warunek: wydane skierowanie dla pracownika). Niestety, nie ma to w tej chwili zastosowania do kierowców, którzy mają szerszy pakiet badań, wynikający z ustawy o transporcie drogowym (to ma się zmienić dzięki zapisom w Tarczy Antykryzysowej).

Eksperci Grupy INELO przygotowali tabelę wyłączeń z przepisów rozporządzenia 561/2006 w poszczególnych krajach (na bieżąco aktualizowaną), która ma w połączeniu z mapą INELO pomóc firmom oraz kierowcom w szybkim zorientowaniu się w nowych regulacjach związanych z przekraczaniem granic Unii Europejskiej.

Ustalenia Komisji Europejskiej w sektorze transportu

KE przygotowała pakiet zaleceń, które mają umożliwić sprawny transport towarów z obrębie UE:

Kilka wybranych propozycji Komisji: