INELO z projektem rozwoju sztucznej inteligencji o wartości 7 mln zł

Branża transportowa odpowiada obecnie za aż 6 proc. polskiego PKB. Biorąc pod uwagę lukę technologiczną, która dzieli ją od międzynarodowych konkurentów, konieczne jest pilne nadrobienie technologicznych zaległości. Eksperci przewidują, że rynek inteligentnych rozwiązań dla transportu czeka dynamiczny wzrost.

Według raportu PwC „Transport przyszłości”, ponad połowa przedstawicieli branży transportowej uważa, że digitalizacja pozwoli im zwiększyć dochody. Ponadto, poziom oszczędności jaki może przynieść automatyzacja procesów szacowany jest na ok. 5 proc.

– Branża transportowa przechodzi obecnie proces transformacji cyfrowej. Rynek rozwiązań technologicznych dla transportu będzie stale rósł, bo coraz więcej firm transportowych widzi realne korzyści dzięki wykorzystaniu technologii. Kolejny etap jego rozwoju to wdrożenie zaawansowanych systemów opartych m.in. o sztuczną inteligencję. Na tym właśnie skupia się nasz projekt badawczo-rozwojowy. Pracujemy nad rozwiązaniami, które będą wykorzystywać SI na skalę unikatową do tej pory w branży – mówi Magdalena Magnuszewska, prezes Grupy INELO.

Sztuczna inteligencja będzie w najbliższych latach motorem napędowym rozwoju nie tylko branży IT, ale całej gospodarki. Jak wynika z opracowania PARP, do 2025 r. wartość globalnego rynku AI wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a rozwiązania na niej oparte wdroży aż 97 proc. największych międzynarodowych firm.

Ecodriving bardziej zautomatyzowany

Projekt badawczo-rozwojowy Grupy INELO koncentruje się na dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy stworzenia algorytmu, który zautomatyzuje analizę danych z systemu telematycznego, co pozwoli uzyskać wytyczne dla bardziej ekonomicznej jazdy, a co za tym idzie zredukować zużycie paliwa. Jak wynika z wyliczeń Grupy, to właśnie zakup paliwa stanowi nawet 1/3 kosztów działania firmy transportowej. Zastosowanie się do wytycznych ecodrivingowych może obniżyć jego zużycie od 5-10 proc.

– Do tej pory takie analizy były prowadzone ręcznie przez dedykowanych temu zadaniu specjalistów. Nasz algorytm będzie pierwszym rozwiązaniem zaawansowanym na tyle, że proces będzie można zautomatyzować i prowadzić bardziej skutecznie. Liczba zmiennych i danych, które należy uwzględnić, sprawia, że wsparcie sztucznej inteligencji jest bezcenne. Co więcej, automatyzacja sprawi, że ecodriving stanie się bardziej dostępny także dla mniejszych graczy. Dotychczas realizacja tego procesu wymagała oddelegowania wyszkolonego pracownika, na co zazwyczaj mogły pozwolić sobie tylko większe firmy - mówi, Tomasz Biernat, Chief Technology Officer, INELO.