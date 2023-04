Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. wzrosły rdr o 14,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 14,8 proc. rdr i wzrostu o 0,8 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec.

Proces wyhamowania inflacji będzie długotrwały; w maju inflacja spadnie o kolejny punkt procentowy, ale obniży się głównie tempo wzrostu cen żywności - prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny komentując piątkowe dane GUS.

Ich zdaniem inflacja bazowa dalej pozostaje dwucyfrowa. Szacują, że w kwietniu sięgnęła 12,2 proc. W marcu - według wyliczeń NBP - inflacja bazowa wyniosła 12,3 proc.

Ekonomiści instytutu prognozują, że inflacja pozostanie dwucyfrowa przez większą część roku.

"Spodziewamy się, że na koniec roku dalej będzie zbliżona do 9 proc. Spadek cen żywności i energii będzie znaczący, jednak ceny usług wciąż będą rosnąć w tempie przekraczającym 10 proc. Dlatego też inflacja bazowa na koniec 2023 r. będzie wyższa niż główny wskaźnik CPI" - stwierdzono w komentarzu PIE.

Inflacja spadła w kwietniu z 16,1 do 14,7%. Szacunek GUS wskazuje, że wolniej niż przed miesiącem rosną ceny żywności. Inflacja bazowa dalej pozostaje dwucyfrowa – szacujemy, że w kwietniu sięgnęła 12,2%. To niewielka zmiana względem marca. pic.twitter.com/dY0lWOYuxz

"W kwietniu zarówno konsensus, jak i my nie doszacowaliśmy tempa spadku inflacji" - skomentowali analitycy Pekao.

"Jak co miesiąc, GUS podaje tylko wybrane szczegóły. Ich porównanie z naszymi założeniami wskazuje na przeszacowanie poziomów cen w kategoriach niebazowych: ceny paliw spadły o 1,2 proc. mdm (zakładaliśmy spadek o 0,6 proc. mdm), ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły jedynie o 0,5 proc. W istocie rzeczy kwiecień był pierwszym od półtora roku miesiącem (nie licząc lutego 2022 r., kiedy weszła w życie Tarcza Antyinflacyjna), w którym ta kategoria zdrożała w mniejszym tempie niż implikowane przez wieloletnie wzorce sezonowe" - wskazali ekonomiści Banku Pekao SA.

🇵🇱 Kolejna inflacyjna niespodzianka: CPI wyhamowało w kwietniu do 14,7% r/r, głównie za sprawą niewielkiego wzrostu cen żywności. Inflacja bazowa w przedziale 12,3-12,4% r/r - tutaj dezinflacji nie ma. pic.twitter.com/P6cvU2H3vV

"To wynik bardzo pozytywny i sugerujący, że to, co widzieliśmy w inflacji PPI (producenckiej) może szybciej znaleźć swoje odzwierciedlenie na rynku konsumentów" - przekazał ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.