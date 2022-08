Inflacja chwilowo wyhamowała. Dlaczego ceny żywności nadal rosną?

17-08-2022

Uśrednione ceny podstawowych produktów FMCG były w lipcu o ponad 8% wyższe niż rok wcześniej. Najbardziej w skali roku zdrożały artykuły tłuszczowe (85%), nabiał (20%) oraz piwo i używki (15%).

Inflacja chwilowo wyhamowała. Dlaczego ceny żywności nadal rosną? fot. shutterstock

Dynamika wzrostu cen hamuje

Lipcowy wskaźnik inflacji w Polsce sięgnął 15,6%. Choć wzrost inflacji chwilowo wyhamował, to ceny żywności nadal rosną. Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, uśrednione ceny podstawowych produktów FMCG były w lipcu o ponad 8% wyższe niż rok wcześniej. Najbardziej w skali roku zdrożały artykuły tłuszczowe (85%), nabiał (20%) oraz piwo i używki (15%). Za zestaw analizowanych w badaniu produktów w najdroższym kanale e-grocery, trzeba było zapłacić już prawie 300 złotych.

Z danych GUS za lipiec wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 15,6% czyli nieco więcej niż przed miesiącem. Ceny produktów spożywczych są jednym z najistotniejszych czynników inflacyjnych.

Żywność drożeje, ale nieco wolniej

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 8 na 13 sieci objętych badaniem, ceny w lipcu br. były nieznacznie wyższe niż w czerwcu. W pozostałych 5 zanotowano minimalne spadki (od 0,3% do 2,11%). Średnia cena koszyka zakupowego w lipcu br. kształtowała się na poziomie 249,04 zł. To wzrost o 2,29 zł, czyli 0,93% w porównaniu do czerwca br. Największe podwyżki odnotowano w sieci Selgros Cash&Carry (4,65%).

Natomiast w ujęciu rocznym wzrost cen zaobserwowano w 8 na 10 analizowanych sieci. Były to min.: Intermarché (11,62%), Makro Cash&Carry (10,47%) czy Lidl (9,46%). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w kanale e-grocery (13,08%), w którym średnia cena koszyka w lipcu 2022 r. była wyższa aż o 33,81 zł niż przed rokiem, tj. o 13%.

Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych, moglibyśmy zapłacić 192,65 zł (więcej o 0,46 zł niż w czerwcu), natomiast koszyk produktów najdroższych - 300,79 zł (więcej o 5,02 zł niż w czerwcu). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w lipcu 2022 r. wyniosła 108,14 zł i jest ona o 4,56 zł wyższa niż w czerwcu. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 8,29% z 229,98 zł w lipcu 2021 r. do 249,04 zł w lipcu 2022 r. Suma koszyka minimalnego w lipcu 2022 r. była wyższa o 2,98% niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w lipcu 2022 r. droższy o 1,93% niż w 2021 r.



- Inflacja wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, choć jej wzrost wyhamował po raz pierwszy od wielu miesięcy. Nie oznacza to jednak, że ceny podstawowych produktów będą niższe. Koszty produkcji i transportu utrzymują się na wysokim poziomie, więc w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać dalszego wzrostu cen wybranych produktów FMCG. Wydaje się, że szczyt inflacyjny wciąż jest przed nami, biorąc pod uwagę między innymi zapowiadane podwyżki cen energii. Warto pamiętać, że niższą dynamikę wzrostu obserwujemy jedynie w skali ostatniego miesiąca. Porównanie cen rok do roku w odczuciu konsumentów nadal wypada niekorzystnie. Sieci handlowe mogą jednak wykorzystać ten moment do intensywnych działań promocyjnych, zwracając na siebie uwagę tych osób, które aktywnie poszukują najlepszych ofert – mówi Patryk Górczyński, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

E-grocery z koszykiem za blisko 300 zł

Na czele rankingu najniższych cen niezmiennie pozostaje Auchan. W sklepach tej sieci średni koszt koszyka zakupowego wyniósł 212,08 zł. To o 4,12 zł mniej niż najtańszy koszyk w czerwcu br., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 21,62 zł (Lidl) i 28,50 zł (Kaufland).

W lipcu 2022 roku najdroższy okazał się ponownie kanał e-grocery, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 292,22 zł, czyli o blisko 38% więcej niż w najtańszych sklepach Auchan.

Badanie koszyka zakupowego wykazało również, że w lipcu 2022 r. najtańsze zakupy można było zrobić tym razem w hipermarketach - 240,49 zł. Natomiast największy spadek cen można zaobserwować w sieci Kaufland (-2,11%).

Artykuły tłuszczowe ponownie z rekordem podwyżek

Zestawienie cen kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że w lipcu 2022 r. względem 2021 r. podrożało 8 na 10 analizowanych kategorii produktów: produkty sypkie, chemia domowa i kosmetyki, mięso, wędliny i ryby, napoje, dodatki, nabiał, używki i piwo oraz produkty tłuszczowe. Rekordowy wzrost cen w skali roku (85,41%) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency dodatkowo wynika, że nabiał podrożał o 20%, piwo i używki o prawie 15%, produkty sypkie i dodatki o 11% a mięso wędliny i ryby o blisko 7%. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii słodycze (w lipcu 2022 r. taniej o 0,31%).

Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.