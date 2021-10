Inflacja CPI już w październiku przekroczy 6 proc. rdr

GUS zrewidował wrześniowy wskaźnik inflacji do 5,9 proc. rdr z 5,8 proc. szacowanych wcześniej. W ocenie ekonomistów, CPI już w październiku przekroczy poziom 6 proc. Wiele wskazuje na to, że średnioroczna inflacja w 2022 r. może być wyższa niż w tym roku.

Autor: PAP Biznes

Data: 15-10-2021, 12:03

W ocenie ekonomistów, CPI już w październiku przekroczy poziom 6 proc./ fot. Unsplash.com

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. wzrosły rdr o 5,9 proc.., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że we wrześniu ceny rdr wzrosły o 5,8 proc., a mdm wzrosły o 0,6 proc.­

Monika Kurtek, Bank Pocztowy o inflacji:

Wskaźnik inflacji we wrześniu uległ rewizji w górę, do 5,9 proc. rdr. To odczyt najwyższy od lipca 2001 r. Ceny usług wzrosły o 6,6 proc. rdr, towarów zaś o 5,6 proc. rdr, co po raz kolejny potwierdza, że ceny towarów rosną coraz szybciej i doganiają wzrost cen usług. We wrześniu najwyższe wskaźniki cen zanotowano ponownie w kategoriach takich jak paliwa do prywatnych środków transportu, wywóz śmieci oraz mięso drobiowe. Inflacja bazowa, jak wskazują szacunki, także po raz kolejny przyspieszyła i we wrześniu wyniosła 4,2 proc. rdr.

Każdy miesięczny odczyt inflacji, coraz wyższy, a do tego odchylający się od prognoz w górę, podbija jej ścieżkę w kolejnych miesiącach. Po publikacji wrześniowych danych jest pewne, że wskaźnik CPI w październiku br. przekroczy 6,0 proc. rdr, a w końcu br. może znaleźć się w okolicach 7,0 proc. Początek 2022 r., z nieuniknionymi podwyżkami cen energii i gazu, zapowiedzianymi wzrostami akcyzy na alkohol i tytoń, a także podwyżką płacy minimalnej o 7,5 proc., może 'wybić' wskaźnik CPI sporo powyżej 7,0 proc. W efekcie, jak wiele na to wskazuje, średnioroczna inflacja w 2022 r. będzie wyższa od przewidywanej na ten rok (aktualnie już 4,8 proc.) i wynieść powyżej 5,0 proc.

Trudno zakładać, że RPP będzie przyglądać się temu i nie reagować. Pomimo braku wskazań, że podwyżka stóp procentowych w październiku br. to początek cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, spodziewam się kolejnych działań RPP. Do kolejnej podwyżki stóp może dojść moim zdaniem w styczniu i może ona być ponownie większym ruchem.

PIE: inflacja napędzana przez wysokie ceny paliw

"CPI wciąż jest napędzane przez bardzo wysokie koszty paliw – ceny są o 28,6 proc. wyższe niż rok temu. Przyśpiesza również wzrost cen żywności – w ubiegłym miesiącu sięgnął 4,4 proc. Inflacja bazowa wzrosła z 3,9 do 4,1 proc.

Dotychczas najmocniej zaskakiwał wzrost cen żywności. Był to głównie efekt wysokich cen zboża na rynkach światowych. W ubiegłych miesiącach obserwowaliśmy też większe wahania cen drobiu w związku z ogniskami ptasiej grypy. W najbliższej przyszłości głównym źródłem podwyżek będzie skokowy wzrost cen gazu ziemnego, który przełoży się na wyższe koszty nawozów i produkcji rolnej. Spodziewamy się, że podwyżki cen żywności nastąpią w pierwszej połowie 2022 roku, prawdopodobnie na wiosnę. Spodziewamy się, że drożeć będą przede wszystkim owoce i warzywa. Koszt zbóż pozostanie wysoki, co przełoży się na ceny pasz i mięsa.

Inflacja bazowa wzrosła silniej od oczekiwań we wrześniu. Indeks napędzały ceny usług transportowych, finansowych, telekomunikacyjnych oraz gastronomicznych. Spodziewamy się, że wzrost cen we wspomnianych kategoriach będzie miał trwały charakter.

Do końca roku inflacja CPI będzie oscylować wokół 6 proc. Indeks podwyższy m.in. kolejna podwyżka cen gazu. Spowolnienie nastąpi dopiero na początku przyszłego roku, wraz z niższym wzrostem cen paliw. Spodziewamy się też stopniowego spadku inflacji bazowej".

MBANK - inflacja na poziomie 7 proc. na początku 2022 r.

Inflacja we wrześniu jednak nie 5,8 proc., a nawet 5,9 proc. Szóstka w październiku gwarantowana. Rozpoczyna się gra o siódemkę na początku 2022 roku.