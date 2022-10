Gdyby wszyscy użytkownicy OLX, którzy w 2022 roku odpowiedzieli na ogłoszenia w kategorii Praca za granicą, otrzymali zatrudnienie, można by z mapy Polski wymazać miasto wielkości Bydgoszczy liczące ok. 340 tysięcy mieszkańców. Od półrocza aż 50 tys. osób miesięcznie nawiązuje kontakt z rekruterami, którzy oferują zatrudnienie poza Polską, głównie w Niemczech, a także w Holandii, Belgii, Francji i krajach skandynawskich.

Niewykluczone że jesteśmy świadkami odwrócenia trendu czasowej emigracji ludzi, który od 2004 (akcesja Polski do Unii Europejskiej) do 2017 roku był rosnący, a w szczytowym okresie oznaczał aż 2,5 mln Polaków przebywających czasowo poza granicami kraju. Kolejne lata, związane przede wszystkim z dobrą sytuacją gospodarczą, a następnie także z pandemią i ograniczeniem mobilności skutkowały zmniejszaniem się tej grupy. Według danych GUS pod koniec 2020 roku za granicą przebywało czasowo o 176 tys. mniej stałych mieszkańców Polski niż rok wcześniej - piszą eksperci OLX.

Rosnące koszty życia, inflacja i poczucie niepewności w związku z wydarzeniami geopolitycznymi w 2022 roku zmuszają wielu uczestników rynku pracy do rozważenia emigracji zarobkowej. Według badań, zrealizowanych przez Minds & Roses na zlecenie OLX, w ciągu roku wyraźnie zmieniło się postrzeganie procesu zmiany pracy. Dla 42 proc. ankietowanych, którzy znaleźli nowego pracodawcę w ostatnich 12 miesiącach, było to łatwe albo bardzo łatwe. Dla ponad połowy aktualnie poszukujących pracy (54 proc.) mowa o procesie trudnym lub bardzo trudnym.

Dodatkowym argumentem zwiększającym atrakcyjność wyjazdu jest wysokość zarobków oferowanych za granicą. W październiku minimalne wynagrodzenie godzinowe w Niemczech wzrosło o niespełna 15 proc. – z 10,45 EUR do 12 EUR. To stawka, która jest trzykrotnie wyższa od polskiej i niewątpliwie może być kusząca dla wielu uczestników rynku pracy.

Kategoria Praca za granicą w OLX notuje najwyższe wyniki w swojej historii. Średnia miesięczna liczba aktywnych ogłoszeń w 2022 roku przewyższa o 17 proc. wynik z 2021 roku i o 47 proc. z 2020 roku, jednak tu należy wziąć poprawkę na pierwszy okres pandemii koronawirusa. Mimo wysokiego poziomu zapotrzebowania na pracowników, chętnych jest też coraz więcej.

Poszukujący zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 miesięcy przesłali o 62 proc. więcej odpowiedzi na ogłoszenia (dane rok do roku), zaś w samym wrześniu było to aż 70 proc. wzrostu. Co więcej – co dwunasty użytkownik całej kategorii Praca w OLX odpowiadający na ogłoszenie rekrutera, to właśnie użytkownik kategorii Praca za granicą. Gdyby potraktować tę próbę jako reprezentatywną dla całego kraju, mowa o 7 proc. społeczeństwa, aktualnie rozważających emigrację zarobkową - dodają eksperci OLX.