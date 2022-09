Inflacja i kredyty „scalają" małżonków

Autor: MondayNews

Data: 08-09-2022, 08:54

Spada liczba rozwodów. Eksperci szacują, że może to być podyktowane sytuacją ekonomiczną. W czasach kryzysu hipotecznego pary mocno też scala wspólny kredyt - informuje MondayNews.

Inflacja i kredyty „scalają" małżonków, fot. shutterstock

Sądy: Mniej rozwodów

Według danych z sądów okręgowych, w I połowie br. liczba złożonych pozwów rozwodowych była o 0,2% mniejsza niż w analogicznym okresie ub.r. Eksperci podkreślają, że rozwodzą się zarówno małżeństwa z bardzo krótkim, jak i z wieloletnim stażem. Jednak obecnie mniejsza ilość rozwodów może być podyktowana sytuacją ekonomiczną. Polacy niezbyt chętnie się na to decydują, bo często ich na to zwyczajnie nie stać. W czasach kryzysu hipotecznego pary mocno też scala wspólny kredyt. Ostatnio najwięcej pozwów rozwodowych, czyli przeszło 2,5 tysiąca, wpłynęło do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Natomiast o blisko 18% zwiększyła się rdr. liczba pozwów składanych w SO w Łomży, co jest najwyższym wzrostem w kraju.

Problem z nieruchomością

Z danych udostępnionych przez 47 sądów okręgowych wynika, że w I połowie br. wpłynęło do nich ponad 38,7 tys. pozwów rozwodowych. To o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy było ich nieco ponad 38,8 tys. Jak zaznacza prawnik rodzinny Paweł Budrewicz, liczba rozwodów jest rdr. porównywalna. Rozwodzą się pary zarówno z niespełna rocznym, jak i z 35-letnim stażem małżeńskim. Według eksperta, jakkolwiek formalne przyczyny obejmują duże spektrum zdarzeń, to faktycznie źródło problemu jest niemal zawsze to samo, tj. zły wybór partnera.

Z kolei ekonomista Marek Zuber zwraca uwagę na to, że w czasach kryzysu hipotecznego pary niestety najbardziej scala kredyt. Nawet, jeśli małżonkowie chcą się rozejść, to często żadnej ze stron nie stać na to, żeby spłacić drugą osobę. W tym celu trzeba zaciągnąć nowe zobowiązanie.

– Osoby łączące się w pary prawdopodobnie zdają sobie sprawę z tego, że odsetek rozwodów jest spory, a liczba ludzi rozczarowanych małżeństwem – jeszcze wyższa. My natomiast nie wierzymy, że ta sytuacja dotyczy nas statystycznie tak samo. Jest to swego rodzaju zniekształcenie poznawcze, którym kierujemy się, dokonując wyborów – komentuje psycholog Michał Murgrabia z platformy ePsycholodzy.pl.

Względy ekonomiczne

Według mec. Budrewicza, można zauważyć pewną tendencję wśród rozwodów osób urodzonych w latach 90. Na początku jest hurraoptymizm, a potem szybkie ostudzenie emocji, głównie wskutek zderzenia z rzeczywistością małżeństwa. Związek małżeński to duże emocjonalne wyzwanie dzielenia z kimś życia, a nie tylko romantyczne spacery i szepty do ucha. Zdaniem eksperta, kiedyś małżeństwo stanowiło w większym stopniu inwestycję i było bardziej osadzone w tradycji. W opinii Marka Zubera, obecnie niestety również decydują względy ekonomiczne. Parom łatwiej jest utrzymać gospodarstwo domowe niż jednej osobie. I dotyczy to też tych, którzy posiadają własne mieszkania czy domy, bez obciążeń kredytowych, nie mówiąc już o wynajmowanych lokalach.