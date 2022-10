Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (19,3% r/r we wrześniu wobec 17,5% w sierpniu).

Wzrost cen żywności ma bardzo szeroki zakres produktowy, czego główną przyczyną jest utrzymująca się silna presja kosztowa w przetwórstwie żywności związana m.in. z wysokimi cenami surowców rolnych oraz wyższymi kosztami energii i pracy (por. AGROmapa z 19.09.2022). Wśród najsilniej drożejących kategorii produktowych znalazły się cukier (106,8% r/r we wrześniu – w znacznym stopniu efekt paniki zakupowej), tłuszcze roślinne (48,7%), mąka (47,7%), mięso drobiowe (40,4%) oraz masło (33,6%). W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała również wyższa dynamika cen w kategorii „nośniki energii” (44,3% wobec 40,3%), co wynikało przede wszystkim z dalszego przyspieszenia wzrostu cen opału (172,2% wobec 156,9% – najwyższa dynamika przynajmniej od stycznia 1999 r.). Ceny opału pozostają tym samym najsilniej drożejącą kategorią w koszyku inflacyjnym.

Do wzrostu inflacji ogółem przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się we wrześniu do 10,7% r/r wobec 9,9% w sierpniu, osiągając najwyższy poziom od stycznia 1999 r. Jej wzrost wynikał z wyższej dynamiki cen m.in. w kategoriach „odzież i obuwie” (efekt wzrostu cen zarówno odzieży, jak i obuwia, związany m.in. z utrzymującą się w ostatnich miesiącach deprecjacją złotego), „rekreacja i kultura” (głównie ze względu na wyższe ceny usług związanych z rekreacją i kulturą), „inne wydatki na towary i usługi” (efekt m.in. drożejących artykułów higieny osobistej i kosmetyków), „edukacja” oraz „restauracje i hotele”. Silne przyspieszenie wzrostu inflacji bazowej, a także jej szeroki zakres wskazują naszym zdaniem, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce pozostaje silna. W kierunku obniżenia inflacji ogółem oddziaływało natomiast zmniejszenie dynamiki cen w kategorii „paliwa” (18,3% wobec 23,3%), co było efektem spadku cen ropy naftowej na światowym rynku - ocenił Jakub Olipra.