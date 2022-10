Inflacja we wrześniu 2022 r. nie zwalnia tempa - więcej płacimy za towary i usługi konsumpcyjne. Najnowsze informacje GUS na temat inflacji nie nastrajają optymistycznie.

Ceny żywności we wrześniu rok do roku wzrosły o ponad 19 proc./ fot. AK

We wrześniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 17,2% (wskaźnik cen 117,2), a w stosunku do sierpnia 2022 r. wzrosły o 1,6% (wskaźnik cen 101,6) - poinformował w piątek GUS.

Inflacja we wrześniu 2022

W tym czasie GUS ceny paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 18,3% (wskaźnik cen 118,3), a w stosunku do sierpnia 2022 r. obniżyły się o 2,1% (wskaźnik cen 97,9).

Z kolej ceny nośników energii wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 44,2% (wskaźnik cen 144,2), a w stosunku do sierpnia 2022 r. wzrosły o 3,7% (wskaźnik cen 103,7).

Inflacja wrzesień 2022: Żywność znowu drożeje

Podrożały także produkty spożywcze. We wrześniu 2022 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg wyliczeń GUS wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 19,3% (wskaźnik cen 119,3), a w stosunku do sierpnia 2022 r. wzrosły o 1,7% (wskaźnik cen 101,7).