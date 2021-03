Inflacja wkrótce przyspieszy

W lutym br. inflacja wyniosła 2,4% r/r., wobec 2,6% w styczniu. Oscylujemy wokół celu inflacyjnego RPP, a zatem należy zakładać stałość stóp procentowych. W perspektywie miesięcznej, dynamika cen wyniosła 0,5% - relatywnie dużo, za co odpowiada wzrost cen paliw oraz żywności – podał GUS.

- Znaczny wzrost cen w okresie roku odnotowały produkty zbożowe z wyłączeniem makaronów (4,5-7%). Tendencja wzrostowa jest tu widoczna od kwartałów, a sytuacji nie poprawiają wzrosty kosztów, w tym energii oraz podatek handlowy. Utrzymują się sezonowo wysokie ceny owoców oraz warzyw (odpowiednio wzrost 7,4% oraz 6,5% m/m). Po zeszłorocznych wysokich cenach wywołanych afrykańskim pomorem świń, stabilizują się ceny większości gatunków mięs - w szczególności tanieje wieprzowina: -12,4% r/r, -1,1% m/m przy jednoczesnym wzroście cen drobiu 10,9% m/m). Obecność nowych opłat podnosi koszty dla nabywców alkoholu (2,1% r/r). - komentuje dr Sonia Buchholtz, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

- Drożeje utrzymanie domu we wszystkich kategoriach: czynszów (2,5% r/r) i mediów (wywóz śmieci 36,9% r/r i 9% m/m, woda i kanalizacja 4-4,1% r/r), a także większości nośników energii (4,1% r/r, 4,2 m/m). Drożejąca energia elektryczna staje się coraz bardziej odczuwalna dla konsumentów i brak świadczeń rekompensujących będzie boleśnie uderzał po kieszeniach gospodarstwa wyposażone w liczne i przestarzałe urządzenia. Ceny paliw wracają do przedpandemicznych poziomów - w lutym konsumenci odnotowali ok. 5% wzrosty cen w porównaniu do stycznia. Globalny popyt na paliwa wraca w miarę powrotu do aktywności gospodarczej i nie należy oczekiwać poziomu cen z kwietnia-maja 2020 - dodaje.

Ekspertka zauważa, że niezmiennie rosną ceny usług zdrowotnych (lekarskie 7,7% r/r, stomatologiczne 12,7%, szpitalne 5,4%), edukacyjnych (5,5% r/r), hotelarskich i gastronomicznych (4,9% r/r) czy turystycznych krajowych (6,2% r/r).

- Świadczenie tych usług jest utrudnione, bardziej kosztowne i obarczone ryzykami zdrowotnymi, a do tego dochodzą ograniczenia podażowe (poza gastronomią). Trudno więc spodziewać się przełamania trendów w najbliższych miesiącach - uważa dr Sonia Buchholtz.

Dodaje, że luty to miesiąc, kiedy aktualizowane są wagi w koszyku. - Jest to coroczna procedura służąca uwzględnieniu zmian preferencji zakupowych Polaków i ich możliwego wpływu na inflację. W ostatnim roku wzrósł udział żywności i używek, utrzymania mieszkania i nośników energii, łączności czy zdrowia, natomiast spadł udział odzieży i obuwia, transportu, rekreacji i kultury, restauracji i hoteli czy edukacji. Zmiany te odzwierciedlają rzeczywistość pandemiczną i wydaje się, że w najbliższym roku niektóre tendencje będą wciąż widoczne - mówi.

- Warto jednak wziąć pod uwagę, że wzrost udziału wybranych kategorii dóbr pomnożony przez wzrost cen z tytułu podatków i opłat, a także normalizacja cen paliw, będzie sprzyjał dalszemu wzrostowi inflacji - podsumowuje dr Sonia Buchholtz.