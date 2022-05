Inflacja - znów rekordowa. Najwyższa od 24 lat

Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane dot. inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. wzrosły rdr o 12,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,0 proc.

Autor: PAP

Data: 13-05-2022, 10:28

Inflacja jest najwyższa od 1998 roku/fot. shutterstock

Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w kwietniu ceny rdr wzrosły o 12,3 proc., a mdm wzrosły o 2,0 proc.

Inflacja - znów rekordowa. Najwyższa od 1998 roku

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2022 r.:

waga kwiecień kwiecień marzec marzec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 100 12,4 2,0 11,0 3,3 Inflacja towarów 13,1 2,3 11,6 4,1 Inflacja usług 10,1 1,2 9,1 0,8 Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 12,7 4,1 9,2 2,2 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 5,9 0,7 5,3 1 Odzież i obuwie 4,47 3,7 3,0 3,3 3,9 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 19,5 1,9 17,7 3,2 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 8,6 1,7 7,8 0,5 Zdrowie 5,69 6,5 0,6 6 1,3 Transport 9,54 21,1 0,0 24,1 17,7 Łączność 4,9 2,6 0,1 3 0,3 Rekreacja i kultura 6,07 9,3 2,0 7,4 -0,4 Edukacja 1,16 6,3 0,4 6 0,4 Restauracja i hotele 4,77 14,1 1,5 12,7 1,2 Inne towary i usługi 5,45 7,9 1,3 6,2 0,7

Zdaniem ekspertów szczyt inflacji przypadnie na czerwiec lub lipiec, gdy wskaźnik osiągnie poziom ok. 13 proc. - Powodem, dla którego oczekujemy, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie spadać, są ceny paliw. Chodzi o to, że wkrótce zacznie wygasać efekt wysokiej zeszłorocznej bazy na cenach paliw, który podbija inflację. I nawet jeśli ceny paliw utrzymają się na wysokim, obecnym poziomie lub nieco wzrosną, to ze względu na coraz niższe dynamiki roczne, inflacja będzie się obniżać - informuje - ekonomista banku PKO BP.