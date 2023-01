Klienci są obecnie pełni lęku o bezpieczeństwo finansowe i koszty życia - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Katarzyna Konkel, CEO Omnisense.

Trendy 2023: nowa wrażliwość konsumencka

- Jak zmienią się zachowania konsumentów i które ze znanych nam praktyk ulegną modyfikacji, to kluczowe pytania u progu nowego roku. W 2023 roku to wyzwanie podejmujemy w cieniu głębokiego kryzysu, bardzo trudnej sytuacji makroekonomicznej, naznaczonej dużą niepewnością - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Katarzyna Konkel, CEO Omnisense.

- Klienci są pełni lęku o bezpieczeństwo finansowe i koszty życia. Obecnie klienci są bardzo wrażliwi, dlatego trzeba rozważniej i z uwzględnieniem wielu kontekstów budować dla nich ofertę i jej komunikację - tłumaczy.

Katarzyna Konkel tłumaczy, że nowa wrażliwość konsumencka przekłada się także na wzrost popularności treści propagowanych poprzez media społecznościowe.

Zakupy w 2023 roku: Influencerzy doby kryzysu

Ekspertka zauważa, że pojawiają się nowe gwiazdy TIK TOK’a czy Instagrama. To influencerzy doby kryzysu tacy jak:

Smart Shopperzy nowej generacji - jak np. @collegechefron, gdzie ponad 1, 2 mln obserwujących zdobywa wiedzę, jak się wyżywić w budżecie dań z fast foodowych sieciówek, ale zdrowiej, czyli jak za 1-2 dolary przygotować pełnowartościowy posiłek. Tak zwane pro-tipy cieszą się globalnym powodzeniem – ludzie szukają pomysłów na oszczędne, ale zdrowe żywienie. Na podobnym schemacie opiera się fenomen brytyjskiego Meals Under a Fire - kanały plus książka kucharska dedykowana budżetowym przepisom kulinarnym.

Promotorzy NO or LOW Buy – tu czerwona lampka powinna zapalić się szczególnie branży Fashion. Ikony Internetu coraz częściej pokazują, jak limitować lub wręcz eliminować zakupy, a nadal być modnym i atrakcyjnym. Ten trend ekologiczny związany z second life cze re-use został wzmocniony przez pogorszenie siły nabywczej. Innym fenomenem są gwiazdy TikToka, które relacjonują wyzwania, ale te "odpowiedzialne", jak chociażby ROK BEZ ZAKUPÓW MODOWYCH u brytyjskiej influencerki @teendolphin.

Łowcy małych przyjemności – jak np. Clare Sulivan, której ponad milionowa publiczność szuka pomysłów na luksusowe doznania w budżetowych opcjach i „domowych” wersjach.

- Na popularności zyskują kanały edukatorów z zakresu finansów prywatnych czy od dawna będące ważnym elementem socialowego ekosystemu – kanały o „budżetowym” podróżowaniu - informuje Katarzyna Konkel.

Konsumenci odczuwają lęk przed zubożeniem

- Analizy dynamiki popularności tego typu informacji w social mediach wzmacniają postulat o nowej wrażliwości. Zauważmy, że problem nie dotyczy tylko tanich opcji czy niższych cen. Ten kryzys pokazuje lęk przed zubożeniem, przed pogorszeniem jakości życia, przed stratą tego, co nas w życiu cieszy. Dlatego klienci nie chcą rezygnować z realizacji swoich różnych, nie tylko podstawowych potrzeb - tłumaczy ekspertka.

- Szansą dla marek i retailerów jest dobre zrozumienie tego mechanizmu. Firmy powinny tworzyć produkty mając na uwadze, że klient może wydać mniej pieniędzy, ale to nie oznacza, że ma mniejsze potrzeby. To przekłada się również na zwiększone zainteresowanie programami lojalnościowymi - podsumowuje Katarzyna Konkel.