Informacje temat bieżącej sytuacji w transporcie w związku z koronawirusem

Łukasz Włoch, Grupa INELO:

Tarcza Antykryzysowa, szczegóły:

Tarcza antykryzysowa dla firm daje min. możliwość skorzystania z przestoju ekonomicznego. W przedsiębiorstwie transportowym mamy możliwość obniżenia wynagrodzenia kierowcy o 50 proc., ale nie mniej niż płaca minimalna dla danego etatu, która w 2020 roku dla zatrudniania w pełnym wymiarze godzin wynosi 2600 PLN brutto. Dodatkowo przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie w maksymalnej kwocie połowy wynagrodzenia minimalnego co w przypadku pełnego etatu da kwotę 1300 PLN brutto. Ponadto dofinansowaniu będzie też podlegać ubezpieczenie społeczne, wynikające z wysokości otrzymanego wsparcia.



Obostrzenia związane z koronawirusem po 1 kwietnia – jak wpływają na transport?

Kierowcy w transporcie międzynarodowym – również Ci przewożący rzeczy pojazdami do 3,5t, w dalszym ciągu pozostają zwolnieni z kwarantanny oraz z obowiązku wypełnienia kart lokalizacji na granicy, także jeśli granice przekraczają samochodem osobowym. Dotychczasowe zasady w tym zakresie nie uległy zmianie.

Nowe zasady dotyczące przejazdów busami i autobusami:

Busami lub autobusami mającymi więcej niż 9 miejsc łącznie z kierowcą, można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. Dla przykładu, jeżeli w busie jest 15 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 7 osób. Od 2 kwietnia 2020 roku to obostrzenie dotyczy także transportu niepublicznego, np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników. Wspomniane obostrzenie nie dotyczy pojazdów do 9 miejsc łącznie z kierowcą. Oznacza to, że zachowując rozwagę, kierowcy mogą być dowożeni do pracy np. w 7 osób w 9-cio osobowym pojeździe.

Kwarantanna i kierowcy, co się zmieniło?

Dodatkowe zalecenia dotyczą osób wspólnie zamieszkujących z osobą przebywającą na kwarantannie. W przypadkach, gdy ktoś został skierowany na przymusowe odizolowanie po 31 marca, pozostali domownicy mają obowiązek obycia kwarantanny razem z tą osobą. Może to spowodować, że np. kierowca zostanie również poddany obowiązkowej izolacji podczas pobytu w domu na odpoczynku, gdy ktoś inny z jego najbliższego otoczenia zostanie nią objęty.