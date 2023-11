Grupa ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2023 roku osiągnęła zysk w wysokości 3 mld 170,1 mln zł w porównaniu z 1 mld 48,5 mln zł w analogicznym okresie ub.r. - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

"W trzecim kwartale kontynuowaliśmy realizację naszych strategicznych założeń. Przyrost liczby nowych klientów wyniósł 82 tys. po stronie detalicznej i 17 tys. po stronie korporacyjnej. Według stanu na koniec września liczba klientów w tych segmentach wynosiła odpowiednio 4,47 mln i 553 tys." - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez bank po trzech kwartałach 2023 roku dochody ogółem wzrosły o 44 proc. rdr, do 7 mld 763,1 mln zł; koszty ogółem spadły o 8 proc. rdr, do 2 mld 713,3 mln zł; zysk brutto wzrósł o 189 proc. rdr, do 4 mld 125,3 mln zł; zysk wzrósł o 202 proc. rdr, do 3 mld 170,1 mln zł; wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym)/dochody wyniósł 41,2 proc. w porównaniu z 63,5 proc. w analogicznym okresie ub.r.; łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,56 proc. wobec 14,43 proc. w analogicznym okresie ub.r.; zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 21,0 proc. w porównaniu z 10,3 proc. w analogicznym okresie ub.r.

Jak zaznaczył prezes Bartkiewicz, niskie odczyty aktywności gospodarczej w Polsce przekładają się na aktywność w zakresie kredytowania, szczególnie finansowania nieruchomości. Łącznie po trzech kwartałach - poinformował - w ujęciu rocznym portfel kredytowy banku wzrósł o 3 proc., w tym w obszarze bankowości korporacyjnej o 4 proc., a w bankowości detalicznej o 1 proc.

"Zanotowaliśmy 10-proc. wzrost depozytów, który w przypadku klientów korporacyjnych wyniósł 6 proc., a w grupie klientów indywidualnych 13 proc." - dodał.