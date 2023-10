W październiku inflacja obniży się nieznacznie poniżej 7 proc. r/r i na zbliżonym poziomie zakończy ten rok - uważają ekonomiści ING Banku Śląskiego w komentarzu do danych GUS. Dodano, że poziom inflacji na początku 2024 r. będzie uzależniony od decyzji administracyjnych dot. m.in. cen energii.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r. wzrosły rdr o 8,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,4 proc. Odczyt był zgodny z wcześniejszym tzw. szybkim szacunkiem.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego Adam Antoniak i Rafał Benecki zwrócili uwagę, że spadek cen żywności o 0,4 m/m wynikał przede wszystkim ze spadku cen mięsa (-0,8 proc.), głównie drobiowego. Tańsze były też warzywa i owoce oraz oleje roślinne i zwierzęce. "W przypadku nośników energii spadek cen względem sierpnia to konsekwencja podniesienia progu zużycia energii, do którego ceny są zamrożone na poziomie z 2022. W efekcie ceny prądu spadły o 2,3 proc. m/m" - dodali.

Ich zdaniem, dezinflacji sprzyjał także spadek cen paliw na stacjach benzynowych (-3,1 proc. m/m), co może być zjawiskiem przejściowym, gdyż w krajach regionu paliwa we wrześniu podrożały.

"Po publikacji wstępnych danych o wrześniowej inflacji najważniejszym pytaniem, które zadawali sobie ekonomiści, było to o czynniki stojące za tak znaczącym spadkiem inflacji bazowej. Była to kombinacja spadków cen spadków cen kształtowanych przez siły rynkowe i działania administracyjne" - wskazali przedstawiciele banku.

W ocenie ekonomistów, piątkowe dane wskazują na spadek cen wyrobów farmaceutycznych (-5,3 proc. m/m) w związku z aktualizacją listy leków refundowanych, w tym darmowych medykamentów dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Spadły również ceny usług transportowych (-14,3 proc. m/m), usług turystyki zorganizowanej (-4,3 proc. m/m) oraz opłat RTV (-7,9 proc. m/m). Jak dodali, wspomniane czynniki łącznie obniżyły inflację bazową o ok. 0,7 pp, z czego ponad połowa byłą związana z administracyjną obniżką cen leków refundowanych.

"Nasze wstępne szacunki wskazują, że w październiku inflacja obniży się nieznacznie poniżej 7 proc. r/r i na zbliżonym poziomie powinniśmy zakończyć ten rok (w grudniu inflacja będzie prawdopodobnie nieco wyższa niż w listopadzie). Poziom inflacji na początku 2024 będzie w dużej mierze uzależniony od decyzji administracyjnych (ceny energii elektrycznej, gazu, VAT na żywność), jednak nasze obecne projekcje sugerują, że po osiągnięciu lokalnego dołka w kwietniu 2024 inflacja zacznie ponownie rosnąć w dalszej części przyszłego roku i do końca 2025 będzie kształtowała się wyraźnie powyżej celu NBP" - ocenili ekonomiści.

Jak dodali, w kontekście oczekiwanego odbicia wzrostu gospodarczego w 2024 i struktury wzrostu PKB, "obecna polityka pieniężna może okazać się zbyt luźna, aby sprowadzić inflację do celu 2,5 proc. w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej".

"Spodziewamy się, że w listopadzie RPP może obniżyć stopy Narodowego Banku Polskiego (NBP) o kolejne 25 pb (do 5,5 proc.), a do połowy 2024 stopy mogą zostać obniżone do 4,75 proc. a potem zostaną na niezmienionym poziomie" - podsumowali.