Początek 2023 r. przyniósł spadek PKB w ujęciu rocznym, jednak w wyraźnie mniejszej skali niż się obawialiśmy - ocenili analitycy ING Banku Śląskiego w środowym komentarzu do danych GUS. Uważają, że głównym kołem zamachowym gospodarki pozostanie poprawiające się saldo wymiany handlowej z zagranicą, przede wszystkim za sprawą niskiego importu.

Z opublikowanych w poniedziałek danych GUS wynika, że Produkt Krajowy Brutto Polski w I kw. spadł o 0,3 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 2,0 proc. rdr w IV kw. 2022 r.

"Po korekcie o wpływ czynników sezonowych gospodarka urosła o 3,8 proc.kw/kw, po spadku o 2,3 proc.kw/kw w IV kwartale 2022, przy czym dane oczyszczone sezonowo charakteryzują się w ostatnich kwartałach zaskakująco wysoką zmiennością" - wskazali w komentarzu analitycy banku.

Napisali, że popyt krajowy skurczył się o 5,2 proc. r/r, za sprawą pogłębienia spadku konsumpcji, która obniżyła się o 2,0 proc. r/r, po spadku o 1,1 proc. r/r w IV kwartale 2022. Wskazali, że wciąż solidnie trzymają się też inwestycje, które w I kwartale 2023 zwiększyły się o 5,5 proc.r/r (vs. +5,4 proc. r/r w IV kw.22).

"Zgodnie z oczekiwaniami zmiana stanu zapasów negatywnie oddziaływała na wzrost PKB, odejmując 4,1 pkt. proc. z rocznego tempa wzrostu. Zostało to zrekompensowane przez poprawę salda wymiany handlowej z zagranicą. Pozytywny wpływ eksportu netto na zmianę rocznego PKB wyniósł 4,3 pkt. proc. Eksport towarów i usług zwiększył się o 3,2 proc. r/r, podczas gdy import był o 4,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Deflator PKB wyniósł 15,6 proc." - napisali analitycy ING Banku. Dodali, że od strony wartości dodanej mieliśmy do czynienia ze spadkami w handlu i naprawach (-4,4 proc. r/r), przemyśle (-1,4 proc.r/r) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (-1,2 proc. r/r). Wskazali, że większość pozostałych sektorów gospodarki notowała wzrosty.

Napisali, że zgodnie z oczekiwaniami początek 2023 przyniósł spadek PKB w ujęciu rocznym, "jednak w wyraźnie mniejszej skali niż się obawialiśmy". Zaznaczyli jednak, że nie oznacza to, że perspektywy na cały rok rysują się wyraźnie lepiej. W ich ocenie, dane wskazują na słabość handlu, przemysłu i budownictwa mieszkaniowego w II kwartale 2023, utrzymuje się z kolei wzrost w zakresie budownictwa związanego z infrastrukturą. Zjawiskom tym - jak napisano - nadal towarzyszy podwyższony poziom inflacji, co negatywnie wpływa na kondycję konsumentów, ciążąc wynikom gospodarki. Zaznaczyli, że pozytywnie na koniunkturę będzie natomiast oddziaływała aktywność inwestycyjna, koncentrująca się najprawdopodobniej w dużych przedsiębiorstwach i sektorze publicznym (m.in. zbrojenia). "Spodziewamy się, że głównym kołem zamachowym gospodarki pozostanie poprawiające się saldo wymiany handlowej z zagranicą, przede wszystkim za sprawą niskiego importu" - ocenili.

Zdaniem ekonomistów, struktura wzrostu PKB będzie w tym roku jednoznacznie dezinflacyjna z uwagi na słabość konsumpcji, rosnące inwestycje oraz dużą rolę handlu zagranicznego w kształtowaniu aktywności gospodarczej. Napisali, że w połączeniu z wygasaniem bezpośredniego wpływu szoku energetycznego powinno to sprzyjać dalszemu spadkowi inflacji, przy czym jego tempo będzie ograniczane przez inflację bazową. Wskazali, że jednym z czynników wolniejszego hamowania inflacji bazowej będzie napięty rynek pracy i wysoki wzrost wynagrodzeń. "Prognozujemy, że do końca 2023 zarówno główny wskaźnik inflacji jak i inflacja bazowa znajdą się na jednocyfrowych poziomach, jednak perspektywy na 2024 są na tyle niepewne, że ewentualne obniżki stóp NBP byłyby ryzykowne. Taki ruch wydłużyłby czas powrotu inflacji do celu, który i tak jest odległy (2025-26). Nie zmienia to faktu, że w RPP ponownie pojawiają się głosy o gotowości do złagodzenia polityki pieniężnej przed końcem tego roku i nie można wykluczyć takiego ruchu ze strony Rady" - uważają analitycy ING Banku.