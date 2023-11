Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do końca 2024 r. stopy NBP pozostaną bez zmian – stwierdzili ekonomiści banku ING BSK w komentarzu po konferencji prasowej prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP

W czwartek odbyła się comiesięczna konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego, który wyjaśniał powody środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. RPP w środę zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych banku centralnego na niezmienionym poziomie.

Jak wskazali w komentarzu do wystąpienia Glapińskiego ekonomiści ING BSK Rafał Benecki i Adam Antoniak, prezes NBP wielokrotnie podkreślał niepewność co do perspektyw inflacyjnych, w szczególności w związku z decyzjami co do cen regulowanych (prądu i gazu), utrzymania zerowego VAT na żywność i kształtu polityki fiskalnej (jak silna będzie ekspansja budżetowa) w 2024 r.

"Bardzo wymownym elementem konferencji są nowe elementy, które pojawiły się w komentarzu prezesa, tj: +podwyżka wygrodzenia w sektorze budżetowym ma inflacyjny skutek+, +na zachodzie rozpoczyna się debata nt. uporczywości inflacji+, +rozpoczyna się nudny czas wolnej dezinflacji" - ocenili ekonomiści ING BSK. "Natomiast zabrakło ważnych stwierdzeń, które padały na konferencjach w poprzednich miesiącach, np. nie odnotowaliśmy prawie żadnych albo niewiele komentarzy nt. tempa wzrostu gospodarczego, nie padło słynne stwierdzenie, że stopa realna -2 proc. lub -3 proc. zażyna gospodarkę" - dodali.

Ekonomiści stwierdzili, że odczytują konferencję prezesa jako zapowiedź utrzymania obecnego poziomu stóp na dłużej. W ich opinii takie podejście NBP jest pozytywne dla złotego a także pozytywne dla długich obligacji - bo rosną szanse na powrót CPI do celu - oraz negatywne dla krótkich obligacji, bo te wyceniają zbyt duże cięcia stóp.

"A. Glapiński zwrócił uwagę na duże znaczenie marcowej projekcji NBP dla przyszłych decyzji Rady, co sugeruje, że RPP może utrzymywać stopy bez zmian w najbliższych miesiącach. Prof. Glapiński nie wskazał, czy mamy obecnie przerwę w cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, czy zatrzymaniem zmian stóp na dłuższy czas. Jako mało prawdopodobny prezes NBP ocenił scenariusz ewentualnych podwyżek stóp procentowych. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do końca 2024 stopy NBP pozostaną bez zmian" - prognozują ekonomiści ING BSK.