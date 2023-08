Biznes i technologie

ING BSK: produkcja przemysłowa doświadczy bardziej widocznego odbicia w IV kwartale

Autor: PAP

Data: 21-08-2023, 11:06

Produkcja przemysłowa w Polsce pozostanie na niskim poziomie w III kwartale i doświadczy bardziej widocznego odbicia w IV kwartale – stwierdzono w komentarzu ING BSK do poniedziałkowych danych GUS. Ekonomiści dodali, że deflacja PPI utrzyma się co najmniej do końca roku.