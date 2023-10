RPP zmniejszyła tempo obniżek, ale prezes NBP utrzymał swoje bardzo łagodne nastawienie; zadeklarował jednak, że dalsze dostosowania stóp procentowych będą stopniowe – stwierdzili ekonomiści ING BSK w komentarzu na temat konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W czwartek odbyła się konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Jak wskazali w komentarzu na temat tej konferencji ekonomiści banku ING BSK Rafał Benecki i Adam Antoniak, prezes Glapiński przyznał, że gospodarka jest obecnie w gorszej kondycji niż w lipcowej projekcji NBP, a okres dekoniunktury się wydłuża.

"Prezes powtórzył, że całoroczny wzrost PKB będzie zbliżony do zera, ale nie można zupełnie wykluczyć przejściowej i krótkotrwałej recesji" - stwierdzono w komentarzu. "Prezes Glapiński zwrócił uwagę na spadek presji popytowej. W 2 kw 2023 r. nastąpił spadek konsumpcji i eksportu, co ogranicza możliwość podnoszenia cen przez firmy i będzie sprzyjało dalszej dezinflacji. Zwrócił także uwagę na deflację cen producenta (PPI)" - dodano.

Ekonomiści ING BSK wskazali na stwierdzenie prezesa NBP, że inflacja gwałtownie i szybko spada. Glapiński zauważył, że od lutego do września roczna inflacja spadła o ponad połowę.

"W ostatnich 5 miesiącach ceny nie rosną (w ujęciu m/m), a nawet nieznacznie spadły. Powtórzył, że od września jesteśmy w okresie umiarkowanej inflacji, a +groza inflacji+ minęła. Prezes widzi szklankę do połowy pełną i deklaruje +sukces+ w walce z inflacją, chociaż jest ona blisko trzykrotnie wyższa od celu NBP" - wskazali w komentarzu Antoniak i Benecki.

Ekonomiści przypomnieli, że Glapiński wyraził przekonanie, że inflacja będzie nadal spadała. Prezes banku centralnego zapowiedział, że w grudniu znajdzie się w przedziale 6-7 proc., w połowie 2024 r. inflacja znajdzie się w okolicach 5 proc.

"Cały czas powrót do celu jest oczekiwany w 2025 r. Krótkoterminowe perspektywy inflacji widzimy podobnie jak prezes. Jesteśmy jednak mniej optymistyczni niż NBP w kwestii perspektyw średnioterminowych. Nasze szacunki wskazują, że dezinflacja zahamuje w 2 poł. 2024 r. i może się ustabilizować na podwyższonym poziomie (5-6 proc.). Również inne banki centralne są mniej optymistyczne odnośnie przyszłej inflacji niż NBP" - zaznaczono w komentarzu ING BSK.

Ekonomiści banku ocenili, że choć skala obniżki stóp w październiku była wyraźnie mniejsza niż we wrześniu, to prezes nadal prezentował łagodne nastawienie i nie zmienił retoryki w odniesieniu do ewentualnego dalszego łagodzenia polityki pieniężnej.

"Uzasadniając decyzję o obniżce stóp procentowych wskazywał na dalszy spadek inflacji we wrześniu (do 8,2 proc. r/r), w tym niższą inflację bazową, wyhamowanie wzrostu cen we wszystkich głównych kategoriach koszyka inflacyjnego i perspektywy jej dalszego spadku w nadchodzących kwartałach. Towarzyszy temu niska presja popytowa i kosztowa w kraju i za granicą oraz spadek oczekiwań inflacyjnych" - napisano w komentarzu.

Ekonomiści ING BSK wskazali, że prezes NBP powtórzył "swoją bardzo gołębią opinię z ub. miesiąca", że obecne realne stopy procentowe są bardzo restrykcyjne, pomimo że są ujemne realne. W ocenie NBP nadal silnie oddziałuje na gospodarkę wcześniejsze zacieśnienie polityki pieniężnej, co doprowadziło to do ograniczenia wzrostu akcji kredytowej.

"RPP zmniejszyła tempo obniżek, ale prezes utrzymał swoje bardzo łagodne nastawienie. Przyszłe decyzje RPP będą uzależnione od napływających danych. Prezes zadeklarował jednak, że dalsze dostosowania stóp procentowych będą stopniowe, a NBP nie będzie podejmował gwałtownych działań, które mogą zdestabilizować kurs PLN. W świetle oczekiwanej dalszej dezinflacji spodziewamy się, że NBP będzie nadal łagodził politykę pieniężną. Oczekujemy, że w listopadzie Rada obniży stopy procentowe o 25 pb, a na koniec roku stopa referencyjna będzie wynosiła 5,5 proc.. W pierwszej połowie przyszłego roku RPP może nadal stopniowo obniżać stopy do 4,75 proc." - podsumowano w komentarzu ING BSK.