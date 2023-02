W 2022 roku ING Bank Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 944,4 mln zł w porównaniu do 2 308,3 mln zł w poprzednim roku – poinformował bank ING BSK w czwartkowym komunikacie.

"W 2022 roku ING Bank Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 944,4 mln zł w porównaniu do 2 308,3 mln zł w poprzednim roku. Spadek zysku to głównie efekt obciążenia dochodów Banku moratorium na spłatę kredytów hipotecznych" - wskazał bank ING BSK w czwartkowym komunikacie.

Bank poinformował, że w czwartym kwartale zysk netto wyniósł 895,9 mln. Dodano, że w 2022 roku bank kontynuował stabilny wzrost zgodnie z długoletnią strategią.

"W 2022 roku mieliśmy do czynienia z wydarzeniami, które były nie do przewidzenia w skali, w jakiej wystąpiły. Wojna, inflacja, koszty związane z nowymi regulacjami - te czynniki wpłynęły na nasze wyniki finansowe, ale nie zahamowały naszego rozwoju" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes ING BSK Brunon Bartkiewicz.

Zgodnie z informacją na koniec grudnia 2022 roku liczba klientów po stronie detalicznej wzrosła do blisko 4,38 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 533 tys. firm. Wartość kredytów wzrosła o 7 proc., do 156,6 mld zł, a depozytów o 12 proc., do 189,2 mld zł. Udział ING BSK w kredytach segmentu korporacyjnego wzrósł do 13,15 proc., a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych do 9,02 proc. Udział w rynku depozytów zwiększył się do 11 proc. w przypadku klientów korporacyjnych i 10,16 proc. w części detalicznej.

"W 2022 roku w banku kontynuowaliśmy realizację długofalowych projektów związanych z wymianą infrastruktury, zmianą architektury systemów informatycznych i aplikacji bankowych. Jednocześnie skutecznie zachęcaliśmy klientów do korzystania z rozwiązań cyfrowych. Zanotowaliśmy dalszy wzrost liczby transakcji i sprzedaży w kanałach cyfrowych. Warto przy tym odnotować, że w zeszłym roku po raz pierwszy przekroczyliśmy 50-proc. poziom transakcji mobilnych w liczbie transakcji elektronicznych ogółem w Moim ING" - powiedział prezes Bartkiewicz.

Z danych banku wynika, że wzrostowi liczby operacji zdalnych towarzyszyła mniejsza aktywność klientów w placówkach bankowych. Wzrost liczby transakcji w kanałach zdalnych zaobserwowano również w bankowości korporacyjnej. W IV kwartale liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 7 proc. r/r, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 27 proc. r/r.