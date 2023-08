Biznes i technologie

ING o danych o sprzedaży detalicznej: spodziewamy się poprawy w IV kwartale

Autor: PAP

Data: 22-08-2023, 11:16

Sprzedaż detaliczna dołączyła do listy rozczarowań polskiej gospodarki za lipiec. Spodziewamy się stopniowej poprawy konsumpcji gospodarstw domowych w najbliższych miesiącach, w szczególności w IV kwartale - podali we wtorek analitycy ING w komentarzu do danych GUS o sprzedaży detalicznej w lipcu.