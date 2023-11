Inkubator Przetwórstwa Rolnego funkcjonujący od roku w Strzałkowie w gminie Stopnica (woj. świętokrzyskie) cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i rolników. Wyprodukowano w nim już ponad 130 tys. litrów soków. To jedyna taka instalacja w regionie.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP

Inkubator powstał w połowie ubiegłego roku, aby ograniczyć rolę pośredników w sprzedaży płodów rolnych, a tym samym promować krótki łańcuch dostaw. Głównym celem wdrożenia projektu była zmiana postrzegania płodów rolnych przez rolników i zwrócenie uwagi, że owoce i warzywa nie mają być końcowym produktem, a surowcem, który można przetworzyć na towar o dłuższej przydatności do spożycia, taki jak susz owocowy i warzywny lub soki.

Zastępca burmistrza Stopnicy Mirosław Rajtar zwrócił uwagę, że rolnicy dostrzegają zalety takiego rozwiązania. "Do listopada w inkubatorze wyprodukowano ponad 130 tys. litrów soków. Obecnie terminarz mamy zajęty do grudnia. Codziennie odbywa się tłocznie soków, a bywaj dni, w których inkubator pracuje na dwie zmiany. Nie spodziewaliśmy się, że zainteresowanie będzie aż tak duże. Cieszy nas to, że z roku na rok przybyło nam nowych klientów" - powiedział PAP samorządowiec.

W związku z niekomercyjnym charakterem inkubatora rolnicy ponoszą jedynie opłaty na pokrycie kosztów związanych z produkcją: - woda, energia elektryczna, gaz. "To symboliczne koszty, a klienci otrzymują produkt nierzadko dwu- trzykrotnie tańszy niż w sklepie. Dzięki temu sami rolnicy mają też dodatkowe źródło dochodu" - dodał samorządowiec.

W inkubatorze najczęściej przetwarzane są jabłka. Produkowane są także soki malinowe i truskawkowe oraz miksy owocowo warzywne np. soki jabłkowo-marchwiowe. Soki nalewane są w worki typu bag-in-box o pojemności 3 lub 5 litrów. Koszty produkcji wynoszą odpowiednio 6 i 8 zł. Soki poddawane są pasteryzacji w temperaturze powyżej 80 stopni Celsjusza, ale istnieje też możliwość produkcji soku niepasteryzowanego.

"Inkubator staje się coraz popularniejszy, a klientami są nie tylko mieszkańcy gminy Stopnica, ale także sąsiednich miejscowości. To jedyna taka instalacja w powiecie buskim" - zaznaczył.

Instalacja powstał w przebudowanym budynku skupu owoców i warzyw w Strzałkowie. Obiekt został wyposażony w maszyny do produkcji soków o wydajności około 700 ton rocznie, z których może zostać wyprodukowane około 525 ton soków. Inkubator ma też suszarnię kontenerową.

"Ta ze względu na duże koszty gazu ziemnego niestety nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem" - przyznał zastępca burmistrza Stopnicy.

Natomiast gmina, odpowiadając na zapotrzebowanie rolników, doposaża inkubator w nowe urządzenia. W tym roku klienci mogą korzystać z maszyn do drylowania owoców, a w planach jest zakup urządzeń do liofilizacji.

Całkowita wartość projektu obejmująca roboty budowlane i wyposażenie obiektu wyniosła ponad 2 miliony złotych. Około 433 tys. zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.