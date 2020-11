"Innowacje w czasach koronawirusa. Co z nadziejami start-upów?" – pełna relacja (wideo)

W pierwszej części panelu „Innowacje w czasach koronawirusa. Co z nadziejami start-upów?” zaproszeni eksperci i rozmówcy – obecni zarówno w naszym studio nagrań jak i online – zostali poproszeni o wprowadzenie do tematu i diagnozę polskiego rynku foodtechowych startupów.

Marian Owerko, przewodniczący rady nadzorczej, Bakalland SA na początku przyznał, że obecnie mamy fajną i sprzyjającą sytuację w Polsce do inwestowania w spółki start-upowe. Spółki wspierane prywatnymi pieniędzmi powodują naturalne dążenie do rozwoju spółek. - Niestety, jeśli chodzi o branżę spożywczą start-upów jest nadal bardzo mało. Pewnie dlatego, że inne dziedziny życia pokazują, że wyceny są tam wyższe, jest szybsze działanie i możliwość osiągnięcia sukcesu. I to determinuje fokus na te przedsięwzięcia. Natomiast oczywiście są też takie spółki jak np. spółka Oskara Lisa Natura Cold Press, która jest przykładem zaprzeczającym tej regule. To oznacza, że można znaleźć obszar, który jest w branży spożywczej fajnym biznesem i zainteresuje inwestorów. Jest kilka takich spółek które widzę, którym się przyglądam – ocenił Marian Owerko.

Dodał, że widzi dużo rozwiązań w obszarze dystrybucyjnym opartych np. o e-commerce, które powodują zainteresowanie inwestorów. - Natomiast uważam, że branża spożywcza nie jest największym odbiorcą pieniędzy start-upowych – dodał przewodniczący rady nadzorczej Bakalland SA.

Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac dodał, że faktycznie inwestorzy jeszcze nie są na takim etapie, że chcą inwestować w start-upy, ponieważ to jest dla nich za mały rynek.

- Chociaż to zmienia się pomału. I tak np. producenci mięsa chcą inwestować w zamienniki mięsa, chociaż to kilka procent w ich działalności – powiedział Piotr Grabowski, współzałożyciel FoodTech.ac, w trakcie debaty „Innowacje w czasach koronawirusa. Co z nadziejami start-upów?“ podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.