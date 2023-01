Rafał Brzoska, twórca InPost, inwestor FoodWell podsumowuje biznesowo 2022 r. Zapewnia, że 2022 r. z dumą zalicza do bardzo udanych.

Rafał Brzoska podsumowuje 2022 rok w InPost

- Moi Drodzy! Ubiegły rok 2022 z dumą zaliczamy w InPost do bardzo udanych! W 2022 roku dostarczyliśmy 744,9 mln przesyłek. To aż 44% więcej niż rok wcześniej - informuje na LinkedIn Rafał Brzoska, twórca InPostu i inwestor FoodWell.

W Polsce wolumen przesyłek wyniósł 508,4 mln paczek (+20% rok do roku), natomiast na rynkach międzynarodowych przekroczył 236,5 mln sztuk (+153% rok do roku), w tym Mondial Relay dostarczył 213,1 mln przesyłek (+151% rok do roku).

- W IV kwartale 2022 r. dostarczyliśmy aż 222 mln paczek, co przełożyło się na 23% wzrost, w tym w Polsce 149,4 mln (+18% rok do roku), a na rynkach międzynarodowych 72,6 mln (+35% rok do roku). Na koniec 2022 wybiło nam także 27 939 urządzeń Paczkomat®️ - w Polsce to łącznie 19 306 maszyn (+17% rok do roku), a na rynkach międzynarodowych 8 633 sztuk (+120% rok do roku). Dodatkowo, na koniec 2022 roku uzyskaliśmy 26 099 punktów nadań i odbioru (PUDO), w tym 3 660 w Polsce oraz 22 439 na pozostałych rynkach. Z dumą możemy powiedzieć, że to jedne z najlepszych wyników w historii Grupy InPost - czytamy na LinkedIn.

InPost podsumowuje 2022 rok

Kim jest Rafał Brzoska?

Rafał Piotr Brzoska urodził się 13 listopada 1977 w Raciborzu. To polski przedsiębiorca, menedżer. Jest założycielem, współwłaścicielem i prezesem zarządu Grupy Kapitałowej Integer.pl, do której należy marka InPost.

Działalność gospodarczą Brzoska zaczynał w roku 2002 jako wspólnik w spółce zajmującej się roznoszeniem ulotek.

Spółkę InPost – operatora sieci samoobsługowych paczkomatów, założył w roku 2006. W roku 2015 InPost zadebiutował na GPW w Warszawie. Rok później stracił kontrakt na dostarczanie druków sądowych, wycofał się z rynku przesyłek listowych, sprzedał spółkę Bezpieczny List i całkowicie skoncentrował się na świadczeniu usług e-commerce. W roku 2017 zarząd GPW wykluczył spółkę z obrotu giełdowego na rynku głównym. Wtedy akcje InPostu skupiła razem z Rafałem Brzoską spółka AI Prime należąca do funduszu Advent International. W styczniu 2021 InPost zadebiutował na giełdzie Euronext w Amsterdamie.

W 2011 roku zadebiutował na liście najbogatszych Polaków. A w 2021 zajął siódme miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” z majątkiem wycenianym na 5,7 mld zł.

W roku 2022 założył Rafał Brzoska Foundation celem finansowego i mentorskiego wspierania młodych utalentowanych ludzi.

InPost jest największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i jego spółka zależna Mondial Relay dostarczyły w 2021 roku ponad 609 mln przesyłek. Przychody grupy wyniosły 4,6 mld zł (w tym 3,5 mld zł w Polsce), skorygowane EBITDA sięgnęło 1,6 mld zł. Spółka ma 16,5 tys. paczkomatów i rocznie inwestuje blisko miliard zł w nowe maszyny i rozwiązania.

W 2022 r. Bakalland połączyl się z firmą Purella Superfoods, a jednym z inwestorów połączonego podmiotu FoodWell jest Rafał Brzoska.

Co planuje FoodWell? Brzoska: Polacy chcą odejść od mięsa

Kiedy powstał pomysł na FoodWell? - Temat pojawił się odrobinę wcześniej, w ramach funduszu, w którym działamy razem z Marianem Owerko, jakieś 5-6 lat temu. Trafiła się nam taka perełka jak Purella i wiedzieliśmy, że pora połączyć swoje siły – mówił na FRSiH 2022 Rafał Brzoska.

