InPost i Poczta Polska pukają do kościelnych bram

InPost i Poczta Polska stanęły do wyścigu o pierwszeństwo w postawieniu paczkomatów na gruntach należących do Kościoła. To dobry biznes dla obu stron.

Autor: Rzeczpospolita/ Portalspozywczy.pl

Data: 04-05-2021, 13:22

InPost i Poczta Polska walczą o możliwość ustawiania automatów paczkowych przy parafiach. fot. shutterstock

Do parafii w całym kraju trafiają oferty wynajmu gruntów kościelnych pod automaty paczkowe - informuje "Rzeczpospolita" Wiele z nich znajduje się w atrakcyjnych lokalizacjach, posiada dobry dostęp i wygodne parkingi.

InPost kusi proboszczów miesięcznym dochodem w postaci 500 zł stałego czynszu i ekwiwalentu za prąd. Dodatkowo firma Rafała Brzoski za symboliczny 1 grosz dorzuca ofertę Podaj Dalej, która ma ułatwić duchownym przekazywanie parafianom materiałów lub korespondencji wysyłanej z diecezji.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Paczkomat w każdej parafii?

Wyścigu o parafie nie zamierza odpuszczać Poczta Polska. Zgodnie z aktualną strategią państwowy gracz do 2022 r. chce uruchomić 2 tys. paczkomatów. Część z nich miałaby stanąć przy urzędach, na terenie spółdzielni mieszkaniowych i gruntach należących do Kościoła.

Obaj operatorzy zaznaczają, że najważniejsze jest uszanowanie powagi instytucji i wiernych. Jednocześnie wskazują, że nie ma zaplanowanej strategii tworzenia sieci automatów przy kościołach.

Obecnie InPost obsługuje ponad 11.000 paczkomatów w Polsce oraz usługi kurierskie w oparciu o ponad 60 centrów logistycznych.