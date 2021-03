InPost planuje uruchomić dostawy transgraniczne

Ambicja nasza to uruchomienie pierwszych cross-borderowych dostaw na przestrzeni 12-18 miesięcy dla wybranych klientów, z którymi już dzisiaj rozmawiamy o naszej ofercie skierowanej nie tylko na rynek polski, brytyjski, ale właśnie na rynek polski, brytyjski, francuski, krajów Beneluksu, Hiszpanii i Włoch. Tak naprawdę na tej mapie nie ma tylko Niemiec i z tego powodu uważamy, że ta oferta ma szanse na szybką adopcję" - powiedział prezes.



Brzoska spodziewa się, że pierwsze dostawy transgraniczne realizowane będą z Europy Zachodniej do Polski.



"Nadal uważamy, że polscy sprzedający mają dość duże obawy z wejściem i konkurowaniem na rynkach zagranicznych. Pamiętajmy, że to nie jest kwestia tylko wysyłki, przesyłki, ale także obsługi posprzedażowej i to jest bariera. Jak zawsze mamy misję edukowania naszych sprzedawców w Polsce, że naprawdę warto myśleć o rozwoju, warto wychodzić za granicę i my chcemy tym merchantom umożliwić wszelkie możliwe opcje na takie wyjście. Ale bądźmy realistami, spodziewam się, że to będzie inflow do Polski w pierwszej kolejności, a nie odwrotnie" - dodał.



InPost poinformował w poniedziałek rano o planach akwizycji Mondial Relay francuskiej platformy dostaw przesyłek e-commerce, za ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł).



Firma jest dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15.800 punktów odbioru i nadania („PUDO”) we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim. We Francji jest drugą co do wielkości siecią, obejmującą 11.000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne.



Prezes poinformował, że w momencie zamknięcia transakcji, InPost stanie się największym europejskim graczem, który zaoferuje dostawy nie tylko w Polsce, Wielkiej Brytanii, ale także Francji, Hiszpanii, krajach Beneluksu i oczywiście we Włoszech, gdzie sieć po kilku latach zamrożenia zaczyna ponownie rosnąć.



Brzoska zapowiedział po akwizycji rozwój sieci paczkomatów m.in. w krajach, gdzie działa Mondial Relay.



"Paczkomat jest kluczem do sukcesu, z wielu powodów. Jest to przede wszystkim wygoda oraz możliwość skalowania przepustowości, którego punkty stacjonarne nie dają. Średnio jeden punkt stacjonarny, nieważne, czy to jest kwiaciarnia, czy sklep spożywczy, posiadają możliwość obsługi 20-30 paczek dziennie. Przypomnę średnio jeden paczkomat InPostu dzisiaj w piku świątecznym obsługuje ponad 700 przesyłek na lokalizację. Będziemy tworzyć sieć paczkomatów, która ma za zadanie, po pierwsze uzupełnić sieć klasycznych punktów PUDO, które Mondial Relay posiada i nadal rozwija. A po drugie będziemy doposażać te najbardziej przeciążone PUDO w paczkomaty wewnętrze lub zewnętrzne, by ich popularność mogła nie tylko rosnąć, ale odbiór klienta końcowego był pozytywny" - powiedział.



Prezes podkreślił, że obecnie InPost skupia się na zamknięciu transakcji i nie rozważa kolejnych przejęć. Nie spodziewa się też, by ciągu najbliższych kilku lat temat wypłaty dywidendy "pojawił się na agendzie" zarządu InPostu, gdyż priorytetem jest wzrost biznesu w Polsce i za granicą.



Na koniec 2020 roku InPost miał 12.254 paczkomaty, z czego 10.776 w Polsce, a pozostałe 1.478 na rynkach zagranicznych m.in. w Wlk. Brytanii i we Włoszech