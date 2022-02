InPost pomoże transportować pomoc dla Ukrainy. Rafał Brzoska: piszcie do mnie!

Rafał Brzoska zaapelował w mediach społecznościowych, aby zgłaszały się do niego osoby, które organizują zbiórki darów na rzecz Ukrainy, ale mają kłopoty z ich transportem na wschód kraju. „Oddajemy się do dyspozycji z naszą flotą transportową” – napisał.

Autor: AK

Data: 26-02-2022, 20:25

Rafał Brzoska/ fot. mat. prasowe

„Kochani odpalamy jako InPost dodatkową akcję. Widzimy, że w wielu miejscach w kraju organizowane są zbiórki żywności i odzieży i innych potrzebnych materiałów dla przybywających uchodźców z Ukrainy. Problemem jest transport z miejsc zbiórek na wschód Polski. Oddajemy się do dyspozycji z naszą flotą transportową by taki transport zapewnić -piszcie do mnie na DM” – zaapelował za pośrednictwem serwisu LinkedIn oraz Twittera.