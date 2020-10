InPost rozbudowuje flotę o 40 nowych samochodów elektrycznych

„Pozycja lidera rynku to nie tylko przywileje – ale także odpowiedzialność. W trosce o naszą wspólną przyszłość podjęliśmy strategiczną decyzję o inwestycji w samochody elektryczne. Flota 40 nowych samochodów wjeżdża na ulice polskich miast. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, a w obliczu problemów klimatycznych – z jakimi cały świat musi walczyć – inwestycja w samochody elektryczne powinna być ważną strategią dla każdej firmy logistycznej. Dostarczanie wielu paczek za pomocą elektrycznego samochodu do jednego Paczkomatu® wspiera redukcję emisji CO₂ i ogranicza korki w coraz bardziej zatłoczonych miastach, takich jak Warszawa” – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

InPost rozbudowuje flotę samochodów, by zapewnić obsługę coraz większej liczby Paczkomatów®, których w Polsce jest już ponad 8000. „Chcemy, żeby samochody we flocie InPost – obsługujące dodatkowe wolumeny z nowych Paczkomatów® – były samochodami elektrycznymi. Dlatego w przyszłym roku, przy wsparciu z funduszu niskoemisyjnego transportu, planujemy zwiększyć naszą flotę samochodów elektrycznych do 500. Także w przyszłym roku pierwszym całkowicie bezemisyjnym dla naszych dostaw miastem będzie Warszawa” – zapowiada Rafał Brzoska.

Samochody Nissan zapewniają zasięg do 200 km w mieście, 8m³ przestrzeni ładunkowej oraz ładowność 580 kg.

Kalkulator śladu węglowego wskazuje, że gdyby tradycyjne dostawy kurierem do domu były zastąpione dostawą do Paczkomatu®, redukcja emisji CO2 sięgnęłaby nawet 75%1. Dostarczenie paczki do maszyny InPost oznacza co najmniej 0,35 kg mniej emisji CO2 do atmosfery na każdą przesyłkę. Tym samym InPost jest najbardziej neutralnym dla środowiska dostawcą usług logistycznych.

Firma nadal zamierza minimalizować wpływ na środowisko oraz inspirować innych do podejmowania działań mających na celu jego ochronę. Średnie wyniki dla dostaw do Paczkomatów® to zaledwie 0,229 kg CO2 na całej trasie i tylko 0,075 kg CO2 na ostatniej mili1. Przeliczony ślad węglowy uwzględnia ślad węglowy drogi odbiorcy do Paczkomatu®. Ślad węglowy dostaw do Paczkomatu® może być jeszcze mniejszy, jeśli nasze dotarcie do maszyny również będzie neutralne dla środowiska – gdy odbierzemy przesyłkę w drodze do pracy lub przy okazji zakupów, gdy dojdziemy do niego pieszo czy pojedziemy rowerem. Dostawy do Paczkomatów® w roku 2019 zredukowały emisję CO2 o tyle, ile wchłania rocznie ponad 5 mln drzew sosnowych (które zajmują powierzchnię ok. 1 500 hektarów).