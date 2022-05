InPost sponsorem strategicznym PZPN. To rekordowa umowa z kilku powodów

InPost został sponsorem strategicznym Polskiego Związku Piłki Nożnej. To największy w historii drużyny narodowej kontrakt z firmą prywatną.

Autor: AT

Data: 30-05-2022, 13:30

InPost został sponsorem strategicznym Polskiego Związku Piłki Nożnej. fot. PZPN

InPost sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski

Polski Związek Piłki Nożnej rozpoczyna współpracę z firmą InPost. Firma staje się Sponsorem Strategicznym federacji – to największy w historii drużyny narodowej kontrakt z firmą prywatną.

Sponsoring reprezentacji w nowatorskiej formule, która została przygotowana specjalnie dla InPost, to synergia najsilniejszych polskich marek. Wysoka reputacja i wiarygodność marki reprezentacji, budowanej dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu kibiców, grze na najważniejszych piłkarskich turniejach i ekspozycji medialnej na szeroką skalę, w połączeniu z siłą brandu InPost pozwoli na zwiększenie zaangażowania kibiców w wielu nowych kanałach, a jednocześnie zaprezentuje nowatorskie rozwiązania największej polskiej firmy logistycznej - informuje PZPN.

Do kiedy PZPN podpisał kontrakt z InPostem?

Kontrakt został zawarty do 31 lipca 2024 z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata. Umowa obejmuje wsparcie wszystkich reprezentacji. To wyjście naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu meczami drużyn kobiecych oraz kadr młodzieżowych.

– Jako największa organizacja sportowa chcemy współpracować z najlepszymi na rynku. Kluczowymi graczami, którzy wiedzą jak profesjonalnie działać, by osiągać sukces. Polska firma InPost idealnie spełnia nasze oczekiwania i jesteśmy przekonani, że kooperacja będzie pozytywnie wpływać na oba biznesy. Wszyscy doskonale wiemy, że znajdujemy się w roku mundialowym. Mistrzostwa świata w Katarze już za chwilę staną się tematem numerem jeden ogólnonarodowej debaty. Specyfika turnieju w zimie daje także nowe, wcześniej nieznane możliwości marketingowe naszemu Partnerowi Strategicznemu. Kibice od wielu lat traktują reprezentację jako dobro narodowe. Bilety na jej mecze, niezależnie od miejsca rozgrywania spotkań, są natychmiast wyprzedawane, a fani podążając za nią po całej Europie, budują pozytywny wizerunek drużyny oraz kraju. Cieszymy się, że InPost dołącza do naszego teamu – powiedział Cezary Kulesza, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Dlaczego InPost inwestuje w polską reprezentację?

– InPost, który z lokalnej firmy wyrósł na europejskiego, technologicznego lidera na rynku logistyki, jest obecnie wizytówką polskiego biznesu na świecie. Chcemy dzielić się naszym sukcesem, dlatego zdecydowaliśmy się wspierać rozwój sportu, który Polacy tak kochają. Z wielką dumą i radością ogłaszamy – od czerwca InPost jest Strategicznym Sponsorem Reprezentacji Polski, tworząc nowy standard sponsorski reprezentacji, jest to jednocześnie największa umowa sponsorska prywatnej polskiej firmy w historii PZPN. Tak, jak na co dzień towarzyszymy milionom Polaków w codziennych zakupach, tak dziś chcemy razem z nimi wspólnie świętować kolejne sukcesy polskich piłkarzy. W InPost wierzymy, że kluczem do sukcesu jest innowacyjność i zaangażowanie, przede wszystkim zaś zgrany zespół i silny, odpowiedzialny leadership. Taką polską reprezentację, pod wodzą Roberta Lewandowskiego, chcemy oglądać i wspierać! W taką też inwestujemy. Partnerstwo InPost – jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm z najbliższą sercom Polaków sportową reprezentacją – jest naturalnym krokiem. Wierzymy, że nasza inwestycja, połączona z konsekwentną pracą i zapałem zespołu, przyniosą efekty, z których wszyscy będziemy dumni. Do zobaczenia na trybunach! – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

Co zyskuje InPost na umowie z PZPN?

InPost w ramach umowy uzyskał prawo posługiwania się tytułem „Sponsora Strategicznego Reprezentacji Polski” oraz do wykorzystywania w działalności marketingowej oficjalnego logotypu drużyny narodowej. Umowa gwarantuje również ekspozycję logo firmy na strojach treningowych reprezentacji Polski, nośnikach reklamowych podczas meczów kadry rozgrywanych w naszym kraju. Logo InPost pojawi się także w materiałach marketingowych PZPN oraz ściankach sponsorskich w czasie konferencji prasowych, na stronie internetowej PZPN i stronie „Łączy nas piłka” oraz biletach i programach meczowych.

Od najbliższego spotkania 1 czerwca z reprezentacją Walii logo InPostu pojawi się na bandach reklamowych, ściankach konferencyjnych, ekranach, autobusie reprezentacji, zaproszeniach, biletach, plakatach, a także na doskonale widocznych w telewizji dywanach 3D obok bramek. Będzie znajdowało się ono również na strojach treningowych reprezentacji Polski.

Jak będzie wyglądać współpraca PZPN i InPostu?

– Nawiązanie współpracy z firmą InPost i jej założenia są elementem szerszej zmiany strategii w podejściu do bazy sponsoringowej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Poza klasycznymi świadczeniami sponsorskimi otwieramy przed nowym sponsorem strategicznym nasze kanały social media oraz tworzymy plany działań niestandardowych, jak np. lokowanie produktu w materiałach wideo. W tym kierunku chcemy podążać w najbliższych latach. Jako największy związek sportowy w Polsce chcemy wyznaczać standardy marketingu sportowego. Jednocześnie będziemy robić wszystko, aby nasi partnerzy mieli poczucie, że uczestniczymy i pomagamy w budowaniu ich biznesu – mówi Grzegorz Stańczuk Dyrektor Marketingu i Sponsoringu PZPN.

– Decyzja o strategicznym sponsoringu polskiej reprezentacji to niezwykłe wydarzenie marketingowe budujące świadomości marki InPost w Polsce i za granicą. InPost jako lider rynku dostaw e-commerce, z ponad 22 tysiącami Paczkomatów i ponad 9,6 milionami użytkowników aplikacji, dostarcza dziś miliony przesyłek dziennie, a od czerwca będzie towarzyszył Polakom również w największych piłkarskich emocjach. InPost od 2011 roku jest także jednym z kluczowych sponsorów lekkiej atletyki w ramach InPost Athletic Team. Oparty na autorskim, polskim koncepcie model biznesowy, podbija kolejne europejskie kraje - maszyny należące do firmy znajdziemy dziś na największych europejskich rynkach, od Wielkiej Brytanii, przez Francje, Włochy, Hiszpanię i Portugalię, a sam koncept Paczkomatów uznawany jest za najbardziej ekologiczną formułę dostaw e-commerce. Tak rozwinięta marka wymaga ekspozycji na najwyższym, ogólnopolskim i światowym poziomie – partnerstwo z najważniejszą dla Polaków sportową reprezentacją jest naturalne – mówi Izabela Karolczyk-Szafrańska, dyrektor marketingu InPost.

Sponsoring kadry otwiera przed nowym Partnerem Strategicznym szereg nowych możliwości dotarcia do potencjalnych klientów, co wpłynie na wprowadzanie specjalnych promocji i pozwoli jeszcze mocniej przeżywać piłkarskie emocje. Od wrześniowych meczów reprezentacji Polski wszystkie bilety będą wysyłane z wykorzystaniem usług InPost.

🆕Firma InPost zostanie nowym sponsorem strategicznym reprezentacji Polski. Słyszę o kwocie ok. 8-10 mln zł rocznie👏🏻 To będzie drugi najwyższy kontrakt w PZPN (po Lotosie) i jeden z najwyższych w historii polskiej piłki. Współpraca ma trwać przynajmniej 4 lata. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) May 26, 2022

- Słyszę o kwocie ok. 8-10 mln zł rocznie. To będzie drugi najwyższy kontrakt w PZPN (po Lotosie) i jeden z najwyższych w historii polskiej piłki. Współpraca ma trwać przynajmniej 4 lata - napisał na Twitterze Sebastian Staszewski z Interii.