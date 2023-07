InPost jest strategicznym partnerem PZPN od maja 2022 roku. Przez ponad rok współpraca piłkarskiej centrali z operatorem Paczkomatów układała się bez zastrzeżeń. Aż do tej pory. Rafałowi Brzosce mocno nie spodobały się opublikowane 13 lipca wyjaśnienia związku w sprawie Mirosława Stasiaka. Zacznijmy jednak od początku.

Wszystko zaczęło się od sytuacji związanej z meczem reprezentacji Polski z Mołdawią pod koniec czerwca. Nie chodzi jednak o kiepski występ biało-czerwonych i porażkę 2-3, lecz o sprawę, która ujrzała światło dzienne kilka tygodni po feralnym spotkaniu.

Okazało się, że na pokładzie samolotu lecącego do Kiszyniowa znalazł się Mirosław Stasiak, były zawodnik, sponsor i działacz klubów LKS Stasiak Gomunice i Ceramika Opoczno i KSZO Ostrowiec. Jak informowały m.in. "Wiadomości Świętokrzyskie" Stasiak usłyszał 30 zarzutów o charakterze korupcyjnym.

Co kontrowersyjny działacz robił na pokładzie samolotu z reprezentantami Polski? PZPN wydał w tej sprawie oświadczenie.

Jak czytamy w treści pisma, Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów. Związek nie ujawnia jednak którego powołując się na zasady poufności.

- W nawiązaniu do publikacji na temat uczestników wyjazdu do Kiszyniowa na mecz reprezentacji Polski z Mołdawią, informujemy, że za każdym razem przekazujemy naszym partnerom biznesowym określoną pulę miejsc. (...) Czas, potrzebny na zweryfikowanie okoliczności tej niedopuszczalnej sytuacji i wypracowanie wspólnego stanowiska z partnerami biznesowymi, posłużył nam również do wyciagnięcia ważnych wniosków dla federacji - pisze PZPN.

Związek przekonuje, że dotychczas nie ingerował w listę gości zapraszanych przez partnerów. To ma się jednak zmienić.

- Zaistniała sytuacja bezwzględnie przekonuje nas do wprowadzenia takiego rozwiązania już od najbliższego meczu, co pozwoli nam uniknąć tego typu zdarzeń w przyszłości. Jednocześnie wyrażamy głęboki żal i zrozumienie dla głosów krytyki, których zasadność dostrzegamy. Szczerze przepraszamy wszystkich: kibiców, sponsorów, osoby walczące z korupcją. Zapewniamy także, że stosunek PZPN do korupcji jest jednoznaczny – to niszczące piękno sportu zło, dla którego nie ma i nie może być żadnego pobłażania - konkluduje PZPN.