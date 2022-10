- InPost po raz kolejny zapłacił największy podatek CIT w branży logistycznej, łącznie 222,4 mln - chwali się na Twitterze Rafał Brzoska, szef InPostu. Punktuje konkurentów.

Rafał Brzoska, twórca InPostu chwali się, że kierowana przez niego firma zapłaciła największy podatek CIT w branży logistycznej

Ile InPost płaci podatku?

- #InPost po raz kolejny zapłacił największy podatek CIT w branży logistycznej-łącznie 222,4 mln. Za 2021 to aż o 60 mln złotych do polskiego budżetu więcej niż 7 zagranicznych firm kurierskich RAZEM WZIĘTE!! KTO TRANSFERUJE ZYSKI POZA 🇵🇱🇵🇱🇵🇱?I co można za to kupić? - pyta na Twitterze Rafał Brzoska.

#InPost po raz kolejny zapłacił największy podatek CIT w branży logistycznej-łącznie 222,4 mln! Za 2021 to aż o 60 mln złotych do polskiego budżetu WIECEJ niż 7 zagranicznych firm kurierskich RAZEM WZIĘTE!!KTO TRANSFERUJE ZYSKI POZA 🇵🇱🇵🇱🇵🇱?I co można za to kupić? pic.twitter.com/vZr1JHQIEG — Rafał Brzoska (@RBrzoska) October 10, 2022

Lista wstydu Rafała Brzoski

Rafał Brzoska, twórca InPostu chwali się, że kierowana przez niego firma zapłaciła największy podatek CIT w branży logistycznej. Przy okazji punktuje również sześciu konkurentów InPostu, którzy łącznie odprowadzili 160,6 mln CIT-u za 2021 rok. Chodzi o takie firmy jak: DPD, Schenker, GLS, FedEx, DHL i UPS.

Gdzie InPost placi podatki?

InPost notowany jest na amsterdamskiej giełdzie, jednak polski oddział od początku działalności odprowadza wszystkie daniny do polskiego budżetu - informuje rp.pl.

Kim jest Rafał Brzoska?

Rafał Piotr Brzoska to urodzony 13 listopada 1977 w Raciborzu polski przedsiębiorca, menedżer. Jest założycielem, współwłaścicielem i prezesem zarządu Grupy Kapitałowej Integer.pl, do której należy marka InPost.

Działalność gospodarczą zaczynał w roku 2002 jako wspólnik w spółce zajmującej się roznoszeniem ulotek.

Spółkę InPost – operatora sieci samoobsługowych paczkomatów, założył w roku 2006. W roku 2015 InPost zadebiutował na GPW w Warszawie. Rok później stracił kontrakt na dostarczanie druków sądowych, wycofał się z rynku przesyłek listowych, sprzedał spółkę Bezpieczny List i całkowicie skoncentrował się na świadczeniu usług e-commerce. W roku 2017 zarząd GPW wykluczył spółkę z obrotu giełdowego na rynku głównym. Wtedy akcje InPostu skupiła razem z Rafałem Brzoską spółka AI Prime należąca do funduszu Advent International. W styczniu 2021 InPost zadebiutował na giełdzie Euronext w Amsterdamie.

W 2011 roku zadebiutował na liście najbogatszych Polaków. A w 2021 zajął siódme miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” z majątkiem wycenianym na 5,7 mld zł.

W roku 2022 założył Rafał Brzoska Foundation celem finansowego i mentorskiego wspierania młodych utalentowanych ludzi.

InPost jest największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i jego spółka zależna Mondial Relay dostarczyły w 2021 roku ponad 609 mln przesyłek. Przychody grupy wyniosły 4,6 mld zł (w tym 3,5 mld zł w Polsce), skorygowane EBITDA sięgnęło 1,6 mld zł. Spółka ma 16,5 tys. paczkomatów i rocznie inwestuje blisko miliard zł w nowe maszyny i rozwiązania.

Rafał Brzoska weźmie udział w XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Będzie prelegentem w sesji "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji", która odbędzie się 7 listopada 2022 w godzinach 11.30-13.00.