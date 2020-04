Inquiry: Polacy obawiają się obniżenia stopy życiowej (badanie)

Epidemia koronawirusa i związana z tym konieczność społecznej izolacji spowodowała, że w wielu krajach, w tym w Polsce, z dnia na dzień zamknięto sklepy i restauracje. Ulice opustoszały, a ci z nas, którzy mieli taką możliwość, przenieśli swoją działalność online. W wielu firmach ograniczono zatrudnienie bądź obniżono wynagrodzenia. To wszystko powoduje, że siła nabywcza konsumentów zaczęła spadać, należy też oczekiwać wzrostu bezrobocia.

Ponadto respondenci przewidują na ogół zmniejszenie dochodów swoich gospodarstw domowych w najbliższej przyszłości (łącznie 60%). Ci, którzy pracowali przed epidemią, spodziewają się często pogorszenia sytuacji zawodowej – takie obawy deklaruje 46% badanych w tej grupie. Ogólnie, większość Polaków obawia się bezrobocia, zwolnień i zamykania firm, a także obniżenia stopy życiowej.

Agnieszka Górnicka, prezes agencji Inquiry dodaje: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że już teraz wiele osób straciło możliwość pracy zarobkowej. Osoby, które same zawiesiły działalność, lub ich firma zawiesiła/ograniczyła działalność, zostały zwolnione bądź są na bezpłatnym urlopie to łącznie aż 17% spośród tych, którzy pracowali zarobkowo przed epidemią. To wszystko świadczy o tym, że rynek pracownika właśnie się skończył - mówi.