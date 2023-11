W 18 na 20 skontrolowanych opraw oświetleniowych Inspekcja Handlowa stwierdziła niezgodności formalne lub konstrukcyjne– podał w piątek UOKiK. Za wprowadzenie do obrotu oprawy oświetleniowej niezgodnej z wymaganiami grozi kara do 100 tys. zł.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Opolu i Poznaniu od kwietnia do września 2023 r. sprawdziły oznakowanie i dokumentację 20 opraw oświetleniowych: lamp, plafonów, kinkietów. Eksperci sprawdzili zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, szczególnie ochronę przed dostępem do części pod napięciem.

17 skontrolowanych opraw miało wady konstrukcyjne; ponad połowa miała więcej niż jedną niezgodność konstrukcyjną. 6 opraw miało niezgodności formalne - brak pełnych informacji o bezpiecznym użytkowaniu.

UOKiK podał, że kontrole zostały przeprowadzone w sześciu sklepach detalicznych i u 12 sprzedawców hurtowych, czterech przedsiębiorców prowadziło również sprzedaż internetową. Pięć opraw pochodziło z Polski, jedna z Czech, a 14 z Chin.

"Kontrolę opraw oświetleniowych przeprowadziliśmy po sygnałach od konsumentów o nieprawidłowej konstrukcji opraw, tj. występujących przepięciach na obudowę, które mogą prowadzić do porażenia prądem. Prezes UOKiK nadzoruje rynek i wraz z Inspekcją Handlową dba, by w ręce konsumentów trafiały tylko bezpieczne produkty, wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, a także z zastosowaniem parametrów technicznych określonych w stosownych normach zharmonizowanych" - podał UOKiK.

W laboratorium sprawdzono 20 modeli opraw oświetleniowych. Nieprawidłowości miało 17 modeli. W dziewięciu przypadkach stwierdzono nieprawidłową konstrukcję, np. wystające przewody, wkręty wystające poza oprawę, ostre krawędzie opraw. W 11 produktach występowała nieprawidłowa ochrona przeciwporażeniowa, np. zastosowanie nieodpowiedniej izolacji. W niektórych oprawach występowały obie niezgodności.

Weryfikowane było także spełnienie wymagań formalnych: sporządzoną prawidłowo deklarację zgodności, podane dane identyfikacyjne producenta, importera, informacje identyfikujące oprawę, prawidłowe oznakowanie CE, poprawną instrukcję w jęz. polskim. W sześciu przypadkach kontrolerzy dopatrzyli się uchybień.

W komunikacie prasowy podkreślono, że za wprowadzenie do obrotu przez producenta bądź importera oprawy oświetleniowej niezgodnej z wymaganiami np. pod względem konstrukcyjnym grozi kara do 100 tys. zł. Za każdą niezgodność formalną, np. brak danych producenta, importera grozi kara do 10 tys. zł. Za brak oznakowania CE - grozi kara do 20 tys. zł. Niebezpieczny produkt zgłaszany jest przez UOKiK do unijnego systemu Safety Gate RAPEX.

W jednym przypadku niezgodności formalnych wezwano przedsiębiorcę do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W 17 sprawach niezgodności konstrukcyjnych może być wszczęte postępowanie administracyjne.