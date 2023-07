Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 11 i 12 ogniska ASF u świń w Polsce w 2023 roku. Tym razem chorobę stwierdzono w małych hodowlach w woj. lubelskim i mazowieckim na obszarach objętych ograniczeniami,

Jedenaste ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) - ognisko pierwotne stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano łącznie 38 świń. Znajduje się ono w miejscowości Stary Podoś, powiat makowski (w województwie mazowieckim).

Ognisko ASF nr 12 (ognisko pierwotne) wyznaczono w gospodarstwie, w gdzie znajdowało się łącznie 8 świń. Znajduje się ono w miejscowości Cichostów Kolonia (powiat parczewski w województwie lubelskim).

Wszystkie zwierzęta w tych gospodarstwach są zabijane, następuje ich utylizacja. Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczane są obszary zapowietrzone i zagrożone. Jeżeli rolnik przestrzegał zasad bioasekuracji, za zabite zwierzęta otrzyma odszkodowanie.

Pierwsze ognisko ASF w tym roku wykryto w kwietniu w powiecie lubański (województwo dolnośląskie). Największe ognisko w br. wystąpiło w czerwcu w gminie Parczew (woj. Lubelskie), gdzie utrzymywanych było 1779 świń.

W ubiegłym roku stwierdzono ich 14. We wszystkich wykrytych w ubiegłym roku ogniskach znajdowało się 3064 sztuk, przy czym padło 212 świń, a ok. 2,8 tys. sztuk zostało poddanych zabiciu. Odszkodowania wyniosły ok, 2,5 mln zł.