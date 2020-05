Inspektorat ZUS w Oleśnicy zamknięty z powodu zakażenia koronawirusem

Jak podano, klienci z Oleśnicy mogą korzystać z placówek ZUS we Wrocławiu, pomocy telefonicznej lub załatwiać swoje sprawy przez internet poprzez PUE ZUS a także dokumenty papierowe wrzucać do specjalnie w tym celu wystawionych skrzynek.

"Natychmiast po otrzymaniu informacji o zakażeniu pracownika oleśnickiego ZUS skontaktowaliśmy się z Inspektoratem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy. Sanepid otrzymał od nas listę z nazwiskami i kontaktami do osób, które miały jakąkolwiek styczność z zakażonym pracownikiem" - powiedziała Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Sanepid zdecyduje o objęciu kwarantanną i wykonaniu testów u osób, które mogły ulec zakażeniu. Pracownicy inspektoratu zostali poproszeni o pracę zdalną w domu. W tym czasie wszystkie pomieszczenia zostaną zdezynfekowane przez specjalistyczną firmę.

"Klientów, którzy muszą z różnych względów załatwić swoje sprawy w ZUS osobiście zapraszamy do Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11. Ściśle współpracujemy z oleśnickim sanepidem, to co obecnie robimy, to są działania prewencyjne, gdyż ostatni raz w pracy zakażony pracownik był ponad tydzień temu. Dlatego nie ma obaw, że wirus pozostał na jakichkolwiek dokumentach" - podkreśliła rzecznik.