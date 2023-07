Przeprowadzenie szkoleń, które pomogą nauczycielom w prowadzeniu zajęć edukacyjno-specjalistycznych, zapewniających poczucie wspólnoty, szczególnie dzieciom i uczniom uchodźców z Ukrainy, jest celem projektu Instytutu Badań Edukacyjnych "Szkoła dostępna dla wszystkich".

W środę MEiN poinformowało, że Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu Accessible School for All - "Szkoła dostępna dla wszystkich". Inicjatywa jest prowadzona we współpracy z MEiN i UNICEF-em, z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Wyjaśniono, że głównym celem inicjatywy jest zwiększenie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w zakresie udzielania wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli).

Resort przekazał, że zastosowany będzie nowatorski model szkoleń, wykorzystujący takie formy uczenia się, jak wykłady, warsztaty, webinary, samokształcenie, superwizje czy uczenie się kooperatywne. W ich programie jest kilka tematów: system wsparcia edukacyjno-specjalistycznego uwzględniający zróżnicowane potrzeby uczniów podczas zajęć lekcyjnych; ochrona zdrowia psychicznego; zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży; prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców z Ukrainy; wdrożenie do praktyki szkolnej metod diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną czy budowanie klimatu proinkluzywnego szkoły.

Po zrealizowanym cyklu szkoleniowym nauczyciele uzyskają status doradców ds. dostępności uczenia się i przeprowadzą w swoich szkołach interwencje rozumiane jako konkretne strategie reagowania na sytuacje problemowe, wynikające ze zróżnicowanych potrzeb dzieci i uczniów.

Do udziału w projekcie zaproszonych będzie 560 szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i1120 zatrudnionych w nich nauczycieli specjalistów.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2023 r. Do projektu będą kwalifikowani uczestnicy według kolejności zgłoszeń. Otwarcie szkoleń planowane jest w listopadzie 2023 r. 14 września odbędzie się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu w formule online.